Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından hem sahada futbolcular ve teknik heyetler arasında hem de tribünde protokol tribünü ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

09.03.2025 19:16  Güncelleme: 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

KRAMER VE ROBİN YALÇIN TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Sahada Konyasporlu Kramer ile Eyüpsporlu Robin Yalçın arasında başlayan tartışma bir anda büyüdü. Bu tartışmaya iki takımın teknik ekibi ve diğer oyuncuları da dahil oldu. Hakem Atilla Karaoğlan, önce Eyüpsporlu Robin Yalçın'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Karaoğlan, sonrasında da Konyaspor'dan Kramer ile Umut Nayir'i sarı kartla cezalandırdı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

PROTOKOL TRİBÜNÜ DE KARIŞTI

Sahada yaşanan olayların ardından Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yer alan Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbedeyi polis güçleri zorlukla ayırdı. Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorlanıldı.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Eyüpspor cephesinden açıklama geldi. Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Olaya karışan kişiler, Eyüpspor'da aktif görevi olan hiç kimse değil. Protokolde misafirler ile Konyasporlu yöneticiler arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Futbolun fair-play ruhunu ortaya çıkarmaya çalışan bir kulüp olarak böyle nahoş olayları stadyumumuzda istemiyoruz. Biz Konya'ya gittiğimizde Konyaspor bizi nasıl karşılıyorsa, bizim de aynı şekilde Konyaspor'u misafir etmemiz gerekiyor. Bunu da Eyüpsporlu taraftarlara aşılamamız gerekiyor. Bizim stadyumumuzda çıkan bu olayda elbette bizim de sorumluluğumuz var ama olayın kaynaklanma nedeninin bir küfürden kaynaklandığını söylüyor bizim tarafımızdaki arkadaşlar. Küfürün de futbolda yeri yok, olmaması gerekiyor. Herkesin onuru, gururu var. Konyaspor büyük bir camia, saygı duyduğumuz bir camia. Konyaspor Başkanı Ömer Ağabey, bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Ben onun nezdinde çıkan nahoş olaylar için Konyaspor'dan özür diliyorum camiam adına. Bu tür olayların futbolda olmaması gerekiyor. Futbolu güzelleştirmemiz lazım" dedi.

Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Eyüpspor, Futbol, Konya, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Himmet Aksoy:
    Şu konyaspor bi küme düşşede kurtulsak yiye yiye bitiremediler içinden geçtiler takımın 18 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İki şehrin de maneviyatı var yapmayın emmiler bir top için değmez mübarek günde 9 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu

23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
09:53 ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
09:37 Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
09:29 Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
09:22 Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
09:12 Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
08:46 Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
08:16 Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
08:01 Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
07:44 Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 02:03:47. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.