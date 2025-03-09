Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.
Emre Akbaba, 15. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarının skorunu belirledi. Tunahan Taşçı, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora eşitliği getirdi. Umut Bozok, 76. dakikada Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü attı.
Öte yandan Eyüpspor'da Robin Yalçın, maç bittikten sonra çıkan tartışma nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Tecrübeli savunmacı, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
4 maçın ardından kazanan Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Son 5 maçta 3. kez yenilen Konyaspor ise 28 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Eyüpspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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