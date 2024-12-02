Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı\'nın sağlık durumu belli oldu

Ender Kervancıoğlu:

Ligin ikinci yarısında rams parkta feneri yine 3leriz. Puan kaybını telafi ederiz :))) Bize büyük maç lazım tottenham gibi, bayern münih gibi manchester gibi. Galatasaray geç form tutan bir takım. Young boys ve beşiktaş bundan yararlandı. Bakın Avrupa liginde 36 takım içinde en cok gol atan, en çok şut çeken, en çok gol kaçıran takım Galatasaray.