Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu

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Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sarı kırmızılı takım, futbolcunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

02.12.2024 14:09
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Süper Lig devi Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise gerilme tespit edildiğini belirtti.

Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

" Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır."

10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı\'nın sağlık durumu belli oldu

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Son Dakika Spor Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    TFF ve mhk amacina ulaştı Galatasaray puan kaybetti. ama hesaba katmadiklari şeyler var. hele bir milli takım zamanı gelsin bakın o zaman neler oluyor. ya istifa yada size oyuncu yok diyecek Galatasaray kim daha büyük göreceğiz 7 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ligin ikinci yarısında rams parkta feneri yine 3leriz. Puan kaybını telafi ederiz :))) Bize büyük maç lazım tottenham gibi, bayern münih gibi manchester gibi. Galatasaray geç form tutan bir takım. Young boys ve beşiktaş bundan yararlandı. Bakın Avrupa liginde 36 takım içinde en cok gol atan, en çok şut çeken, en çok gol kaçıran takım Galatasaray. 3 2 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Gecen yıl fener hakemlerden cani yandıginda sesiniz cıkmadı ali koc yabanci hakem getirelim dediginde ilk itiraz gsden geldi adalet herkese lazım 1 1 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    Durumu hiç iyi değil demelerinden belli 0 0 Yanıtla
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