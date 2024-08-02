Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı - Son Dakika
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Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan Fred'in sakatlığı orta saha için sürpriz bir karar geldi. Mourinho, Fransız temsilcisine karşı oynanacak maçlarda Brezilyalı yıldızın boşluğunu Ferdi Kadıoğlu ile doldurmayı hedefliyor. Portekizli çalıştırıcı 4-3 kazanılan Lugano maçında milli futbolcuyu kanatta oynatmış ve 1 ogl katkısı almıştı.

02.08.2024 09:47
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgeyi emanet edeceği futbolcuyu buldu.

FERDİ 8 NUMARAYA

Fanatik'in haberine göre; EURO 2024'teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday. Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi kanatta görevlendiren Mourihno'nun, Lille maçlarında da milli oyuncuyu Fred'in yerine 8 numarada oynatması bekleniyor. Jose Mourinho, 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtmayı ve ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.

FERDİ'NİN İSTATİSTİKLERİ

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Ferdi bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise Lugano ile oynanan ilk resmi maçta sonradan oyuna girerek fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LILLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.

Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho\'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı

Ferdi Kadıoğlu, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Beşiktaş yada fenerbahçe 2 dünya kulübünden bu sene avrupadan kupa bekliyoruz 14 7 Yanıtla
    Ahmet Yılmaz: Ferhattttt 0 0
  • Kemal Demir: Beşiktaş ve Fenerin Avrupadan kupa getirebilmesi için 30-35 yıl 3 öğün ekmek yemesi lazım fırından. 5 12 Yanıtla
    ferhat eser: incinmişsin sen kemal 0 0
  • Behzat: Ferdi her yerde oynar. 7 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı - Son Dakika
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