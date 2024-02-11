Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet hızında yanıt - Son Dakika
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Spor

Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet hızında yanıt

Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray\'ın paylaşımına Fenerbahçe\'den jet hızında yanıt

Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.

11.02.2024 23:30  Güncelleme: 23:39
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Fenerbahçe, sahasında 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray cephesinden ise maç sonu olay bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Fenerbahçe ezeli rakibine aynı sertlikte yanıt verdi.

"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem yönetimini sert eleştiren sarı-kırmızılılar paylaşımına, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" notunu düştü. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet yanıt

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet yanıt
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet gönül: Cevap net ama cin con yine utanmaz bakalım zaman ne gösterecek bildiğim bir şey var Ali koçun işi zor çok yıpranacak cincon tezgahı kurmuş yıllardır böyle gidiyor cinconun hocası var derin adamları var gelen parayı paylaşan piranaları var ki yıkılırsa Titanik gibi olur cincon 44 127 Yanıtla
  • Önal Çiftçi: Bugün Fenerbahçe’ye verilen penaltı, tam bir skandaldı! ?? 122 30 Yanıtla
  • Selahattin Aydar: Fenevbahçe sadece kendini komik duruma düşürüyor…Yönetimdeki mallar deve kuşu misali başını kuma sokunca dibini düşünmeden konuşuyor..! bu taraftara yazık ama insan üzülüyor koca bi nesil fenev şampiyonluğunu göremedi …. 4 4 Yanıtla
  • Ali Arslan: Aslında sadece bu sene için değil,son 30 35 sene himmet dua adı altında malum takım için lig kirletildi,işin ilginci herkes bunu biliyor hatta malum takım ve birçok taraftarida bunun farkında,ne hikmetse hiçbir merciden hamle gelmiyor,FB ülkeyi onlar gibi şikayet etmez denmesin artık çünkü bu ülkede maalesef yargı yürümüyor 4 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Selahattin Aydar sanırım yaşın küçük himmet dua dan önce (anladın sen ) 14 sene şampiyon olmadığınızı bilmiyorsun sanırım, ama FB yi sahasında 20 SENE yenemediginizi hatırlayacak yaştasın,sadece futbol dışında hicbiryerde yoksunuz her branşta aslan terbiye ediyoruz, sadece himmet dua fetosarayiniz var oda çamur içinde 0 0

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Son Dakika Spor Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet hızında yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den jet hızında yanıt - Son Dakika
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