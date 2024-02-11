Ezeli rakipler birbirine girdi! Galatasaray\'ın paylaşımına Fenerbahçe\'den jet hızında yanıt

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Fenerbahçe, sahasında 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray cephesinden ise maç sonu olay bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Fenerbahçe ezeli rakibine aynı sertlikte yanıt verdi.

"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem yönetimini sert eleştiren sarı-kırmızılılar paylaşımına, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" notunu düştü. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.