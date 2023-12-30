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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar

Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından havaalanında takımlarını sabaha kadar bekleyen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, ezeli rekabetin yanı sıra ebedi dostluk örneği de gösterdi. İşte o anlar...

30.12.2023 - 07:59,  Güncelleme: 08:28
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Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri yurda döndü. İstanbul'daki taraftarlar, havaalanlarına akın etti.

TARAFTARLAR OMUZ OMUZA VERDİ

Suudi Arabistan'da yaşanan skandal olaylar sonrası omuz omuza veren taraftarlarımız, ezeli rekabeti bir kenara bırakıp ebedi dosluk örneği gösterdi.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'a gelen iki takım oyuncuları coşkulu bir şekilde karşılanırken; Fenerbahçe kafilesini Galatasaraylı, Galatasaray kafilesini ise Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Ellerinde bayraklarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

İşte o anlar;

Ezeli rekabet ebedi dostluk! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
Ezeli rekabet ebedi dostluk! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
Ezeli rekabet ebedi dostluk! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
YORUMLAR (2)
  • Sakin Su: Artık birbinizi yemezsiniz belki. Yanıtla 39 5
  • Ahmet yilmaz: Yüce Türk milleti sizlerle gurur duyuyor kahramanlarim Yanıtla 28 0

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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar - Son Dakika
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