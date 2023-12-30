Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar

Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri yurda döndü. İstanbul'daki taraftarlar, havaalanlarına akın etti.

TARAFTARLAR OMUZ OMUZA VERDİ

Suudi Arabistan'da yaşanan skandal olaylar sonrası omuz omuza veren taraftarlarımız, ezeli rekabeti bir kenara bırakıp ebedi dosluk örneği gösterdi.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'a gelen iki takım oyuncuları coşkulu bir şekilde karşılanırken; Fenerbahçe kafilesini Galatasaraylı, Galatasaray kafilesini ise Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Ellerinde bayraklarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

İşte o anlar;