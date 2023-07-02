Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika
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Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye veda etti

02.07.2023 09:52

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak 1 sezonluk anlaşma sağladığı Ezgjan Alioski, sezon bitmesiyle birlikte sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulübe veda etti. 31 yaşındaki Makedon sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ailesine teşekkürlerini iletti. Bu sezon 26 maçta forma giyen Alioski, 1 gol atarken 2 asist yapmıştı.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak 1 sezonluk anlaşma sağladığı Ezgjan Alioski, sezon bitmesiyle birlikte sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulübe veda etti.

ALİOSKİ TAKIMDAN AYRILMASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 31 yaşındaki Makedon sol bekin açıklamaları şöyle:

"Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler."

FENERBAHÇE İLE BU SEZONKİ PERFORMANSI 1 GOL 2 ASİST

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 26 maça çıkan Alioski 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

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Ezgjan Alioski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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