FA Cup\'ta tarihe geçen final! Crystal Palace, Manchester City\'i devirdi

Bu sezon beklentilerin altında kalan Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, FA Cup finalinde Premier Lig'in zorlu takımı Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçı Crystal Palace, 1-0'lık skorla kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Eberechi Eze atarken, Manchester City'de Omar Marmoush, 36. dakikada penaltıda kaleciyi geçemedi.

İLK KEZ KUPA KAZANDI

Bu sonucun ardından Crystal Palace, tarihinde ilk kez bir kupa kazanarak müzesine götürmeyi başardı. Öte yandan Crystal Palace, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı da kazandı.

GUARDIOLA KUPASIZ BİTİRDİ

İspanyol teknik adam Pep Guardiola, kabus gibi geçen sezonu kupasız bitirdi. Takımıyla Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi, Lig Kupası'nda mücadele eden tecrübeli teknik adam hiçbir kulvarda mutlu sona ulaşamadı. Guardiola ayrıca, kariyerinde en fazla yenilgi aldığı sezonu yaşadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Crystal Palace ise evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak.