Görüntü yine İstanbul'dan! Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası sokaklara döküldüler

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarı taraftarları sevince boğdu. Dünyanın dört bir yanından kutlama görüntüleri geldi.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Esenyurt'taki Faslılar da bu sevinci yaşamak için sokağa döküldü. Esenyurt'un sokaklarında kalabalık gruplar halinde toplanan Faslılar, marşlar söyledi, sloganlar attı ve yürüdü. Faslıların sevinci, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

TARİHTE İLK

Bir Afrika ülkesi, Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı final gördü. Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyen Fas, Dünya Kupası tarihinin en özel başarılarından birini elde etti.