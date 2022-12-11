Dünya Kupası'nda Fas fırtınası esiyor. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i eleyerek destan yazdı.
Fas, turnuvada Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyerek adeta savunma dersi verdi. Zaferleri sahanın içinde aileleriyle kutlayan Fas'ta gelenek devam etti.
Faslı futbolcuların aileleri galibiyetten sonra sahaya girdi. Boufal ve annesinin dansı ise kutlamanın en keyifli anı oldu. Yürek ısıtan anlara Katar tribünleri de coşkuyla katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti - Son Dakika