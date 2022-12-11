Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti - Son Dakika
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Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti

11.12.2022 12:14

Faslı futbolcular Dünya Kupası'nda yarı finale kalmanın coşkusunu aileleriyle kutladılar. Boufal ve annesinin yaptığı dans, Katar'daki tribünleri coşturdu.

Dünya Kupası'nda Fas fırtınası esiyor. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i eleyerek destan yazdı.

Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti

GOL YEMEDİLER

Fas, turnuvada Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyerek adeta savunma dersi verdi. Zaferleri sahanın içinde aileleriyle kutlayan Fas'ta gelenek devam etti.

Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti

ANNESİYLE DANS ETTİ

Faslı futbolcuların aileleri galibiyetten sonra sahaya girdi. Boufal ve annesinin dansı ise kutlamanın en keyifli anı oldu. Yürek ısıtan anlara Katar tribünleri de coşkuyla katkı verdi.

Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti
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Fas, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti - Son Dakika
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