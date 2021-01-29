Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika
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Fatih Karagümrük: 0-0

Fatih Karagümrük: 0-0

29.01.2021 18:17

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Zeki, Wallace, Semih, Hadebe (Dk. 76 Bülent), Acquah, Ndayishimiye, Lukoki (Dk. 46 Fofana), Kubilay, Adem (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Zeki, Wallace, Semih, Hadebe (Dk. 76 Bülent), Acquah, Ndayishimiye, Lukoki (Dk. 46 Fofana), Kubilay, Adem (Dk. 90+2 Ahmed), UmutFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut - Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Dk. 68 Jimmy), Biglia, Ndao (Dk. 90+2 Yannis), Ndiaye (Dk. 90 Emre), Borini (Dk. 90 Vato), Sobiech (Dk. 67 Mevlüt)KIRMIZI KART: Dk. 43 Kubilay (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Lukoki, Adem, Hadebe (Yeni Malatyaspor) - Koray (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Adem Büyük'ün çektiği şutu kaleci Aykut kurtardı.6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta Koray'ın ağlarla buluşan golü VAR'ın kararıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.19'uncu dakikada Zeki'nin ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Aykut kurtardı.24'üncü dakikada Fabio Borini rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan ortasını yaptı, savunma topu uzaklaştırdı.34'üncü dakikada Sobiech'in ceza alanı içerisinden çektiği şutu kaleci Abdulsamed müdahale ederek gole izin vermedi.43'üncü dakikada Kubilay'ın rakip oyuncuya yaptığı faulü hakem Yasin Kol, VAR odasından gelen uyarıyı dinleyerek izledi. Hakem, Kubilay'a kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.İlk yarı golsüz noktalandı.56'ncı dakikada Lucas Biglia'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Abdulsamed kurtardı.59'uncu dakikada sol kanattan kullanılan kornere Lucas Biglia'nın gelişine çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi.66'ncı dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya Ndao'nun gelişine dokunmak istediği meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kontrol etti.74'üncü dakikada orta alandan sürükleyerek rakiplerini geçtikten sonra ceza alanına giren Fofana'nın çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlik ile noktalandı.


Kaynak: DHA
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Murat Ergin Gözütok, Fatih Karagümrük, İsmail Şencan, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika
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