Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 22'nci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, zorlu hava şartlarında mücadele eden oyuncuları kutlayarak, "İyi mücadele ettiler. İlk yarı oyun ortada gibi gözükse bile yine gollük pozisyonları kaçıran bizdik. İkinci yarı rakip 10 kişi kalınca 45 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. Burada 2 puanı bıraktık diye düşünüyorum. Saha şartları daha farklı olabilirdi. Bana göre 3 tane mutlak gol pozisyonumuz var. Kaleye şut atmada gecikince golleri bulamadık" dedi.

HAMZAOĞLU: BİRÇOK POZİSYONDA FAUL BİLE VERİLMEDİYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise kendi sahalarındaki maçı kazanmak isterdiklerini kaydederek, "Oyun içinde hem kırmızı kart hem de oyun bir puana sevinmemizi sağladı. Oyuna çok iyi başlayamadık. İlk yarıda 11-11 iken çok da iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim" diye konuştu.Hamzaoğlu, Kubilay Kanatsızkuş'un ilk yarının son dakikasında gördüğü kırmızı karta ilişkin şunları söyledi: "Kubilay'ın kırmızı kartının ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başından beri bu sene izlediğimiz buna benzer birçok pozisyonda faul bile verilmedi. Oldu, gördünüz, durdurdunuz, faul verdiniz, en fazla sarı kart verebilirsiniz çünkü pozisyonun gelişimini, oyuncunun geliş yönünü hepsini doğru analiz etmek lazım. Resmi yapıştırıyorsunuz sanki çok müthiş bir darbe yemiş gibi. Zaten rakip oyuncular da bunu lehlerine kullanmak için biraz abartıyorlar. Bu sefer çok kolay bir kırmızı kart çıkabiliyor ama kime çıkıyor, bize çıkıyor. Malatyaspor'a, Kubilay'a çıkıyor. Acaba başka takımların başka oyuncularına bu kadar kolay VAR'a çağırabilecek misiniz ya da bu kartı verebilecek misiniz? Bunu hakem camiasının bir kere enine boyuna düşünmesi lazım.""90 DAKİKALIK MAÇTA TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ 45 DAKİKA"Mücadelenin hakemlerini eleştiren Hamzaoğlu, "Her bağırıp, kendini yere atana faul çalmayın. Çalarsanız, bu oyun oynanmaz. 90 dakikalık maçta topun oyunda kalma süresi 45 dakika, 40 dakika böyle devam ederse 30'lara kadar düşecek. Biz futbol oynamaktan başka bir şeye döneceğiz. Görüyorsanız, gerçekten faul varsa verin ama kendini atmasa dahi verin o zaman, belki futbol bir yere gelir ve oyuncular da keyif almaya başlar. Çünkü her atana vermezseniz, kendisini bir daha atmayacaktır. Bu sefer daha iyi top oynanacak, daha tempolu ve akıcı bir maç oynayacağız" diye konuştu. "ÇOK İYİ POZİSYONLARI VE ŞUTLARI VARDI"Hamzaoğlu, mücadelenin ikinci yarısıyla ilgili ise "10 kişiyle böyle bir saha ve zeminde anca bu kadar mücadele edilir. Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş bir mücadele örneği ortaya koydular. Fofana girdiğimiz pozisyonu değerlendirse 1-0 galip de gelebilirdik ama rakibimiz de kazanabilirdi. Çok iyi pozisyonları ve şutları vardı. Abdulsamed ve savunmamız izin vermedi" değerlendirmesinde bulundu.Fatih Karagümrük maçının geride kaldığın ifade eden Hamzaoğlu, Göztepe maçına iyi bir şekilde hazırlanıp, deplasmanda bu beraberliği telafi etmek istediklerini söyledi. "ÖDEMELERDE SORUNLAR KISMEN ÇÖZÜLDÜ"

Hamzaoğlu, "Takımda oyuncuların alacaklarıyla ilgili sıkıntılar vardı, bu sıkıntılar çözüldü mü" sorusuna, "Kısmen çözüldü ama daha henüz her şey çözülmüş değil. Fakat çözülmesi için en azından somut bir adım gördük. İnşallah bunun devamı gelir çünkü gelmesi gerekiyor. Ama şu an için hiç olmazsa bir adım attık" yanıtını verdi.