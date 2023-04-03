Spor Toto Süper Ligin 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük kazandı.
Andrea Pirlo'nun takımına galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Yıldız futbolcu, takımını sırtlamaya devam etti.
Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Biraschi, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Hanesine 3 puanı yazdıran Fatih Karagümrük, 34 puana yükseldi. İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Pirlo kaybetmeyi unuttu! Süper Lig'in kapanışına Karagümrük damgası - Son Dakika