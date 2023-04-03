Pirlo kaybetmeyi unuttu! Süper Lig'in kapanışına Karagümrük damgası - Son Dakika
Üye Girişi

Pirlo kaybetmeyi unuttu! Süper Lig'in kapanışına Karagümrük damgası

03.04.2023 23:04

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük'ün serisi 11 maça çıktı.

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük kazandı.

Pirlo kaybetmeyi unuttu! Süper Lig'in kapanışına Karagümrük damgası

ZAFER GOLÜ DIAGNE'DEN

Andrea Pirlo'nun takımına galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Yıldız futbolcu, takımını sırtlamaya devam etti.

SON ANLARDA KIZARDI

Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Biraschi, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

11 MAÇ OLDU

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Hanesine 3 puanı yazdıran Fatih Karagümrük, 34 puana yükseldi. İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.

HAFTAYA FENERBAHÇE

Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

YORUMLAR
500
Fatih Tekke: 'Maçın tamamında 3 puana çok daha yakın olan taraf bizdik' Fatih Tekke: 'Maçın tamamında 3 puana çok daha yakın olan taraf bizdik' Andrea Pirlo: 'Pozitif serimizi devam ettirdik' Andrea Pirlo: 'Pozitif serimizi devam ettirdik'

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pirlo kaybetmeyi unuttu! Süper Lig'in kapanışına Karagümrük damgası - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Muharrem İnce'nin canlı yayında dili sürçtü, sunucu hemen uyardı: Bu söylediğinizi caps yapacaklar
22:58 Pirlo yenilmeyi unuttu! Süper Lig'de kapanışa Karagümrük damgası
22:51 Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa başladı! Togg ile arasında yüz binlerce liralık fark var
22:45 HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış gözaltına alındı
22:14 İstanbul'da kan donduran olay! Direğe asılı poşeti açan belediye işçileri, parçalanmış bebek cesediyle karşılaştı
22:23 Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi! Dogecoin yüzde 25'in üzerinde değer kazandı
22:22 Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi
21:57 İnce'den "Seçimler ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım
21:40 Kılıçdaroğlu'nun son vaadi emekliler için: Bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracağım
21:34 İzleyenlerin canı yandı! Hakem, itiraza gelen futbolcunun hiç beklemediği bir yerine vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 23:39:45. #1.11#
SON DAKİKA: Pirlo kaybetmeyi unuttu! Süper Lig'in kapanışına Karagümrük damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement