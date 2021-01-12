Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük\'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı
Son Güncelleme: 13.01.2021 00:22

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Chahechouhe, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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