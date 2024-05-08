Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. İlk maçı 3-2 kazanan Karadeniz ekibi, rakibini deplasmanda da 4-0 mağlup ederek finale yüseldi. Bordo-mavililer, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

08.05.2024 22:19
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. İlk karşılaşmayı sahasında 3-2 kazanan bordo-mavililer, rakibini deplasmanda da 4-0 mağlup etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk 45 dakikasında eşitlik bozulmadı. Her iki takım da bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

GOLÜ ATTI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, ikinci 45 dakikada skoru değiştirdi. Onuachu, 54. dakikada Thomas Menuier'in pasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden kısa bir süre sonra sakatlanan Nijeryalı forvet, 60. dakikada yerini Umut Bozok'a bıraktı.

Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

8 DAKİKADA 3 GOL

Bordo-mavililer, karşılaşmanın 69. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Enis Bardhi'nin pasında topu ağlara gönderen Fountas, takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Karadeniz ekibi, 73. dakika (P) ve 77. dakikalarda Umut Bozok'un golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

FİNALİN ADI BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR

Fatih Karagümrük'ü eleyerek ikinci final biletini kapan Trabzonspor, kupayı müzesine götürmek için Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ise yarı finalde Ankaragücü'nü saf dışı bırakmayı başarmıştı. Dev final 23 Mayıs'ta oynanacak.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Enis Bardhi, Umut Bozok, Karadeniz, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Depechs Modes: hamsi tava yaparız 3 3 Yanıtla
    Kemsl: zor 0 2
  • mehmet özcan: RUM belediyespor karşısında TÜRK BEŞİKTAŞA başarılar dileriz 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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