Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı

Fatih Tekke\'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe'yi 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldukları Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının ardından konuştu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Tekke, Galatasaray'ın hak ederek finale geldiğini belirterek ''Çok iyi oyunculara sahip ama biz duygu ve oyun olarak bu maça hazırlanacağız. Kupayı almayı arzu ediyoruz'' dedi.

24.04.2025 23:22
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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakanın hakemiyle ilgili konuşmak istemeyen Tekke, finaldeki rakipleri Galatasaray ile ilgili itirafta bulundu.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET ALDIK"

Fatih Tekke, "Zor bir maç oldu ama hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyinin üzerinde bir oyun, hepimize armağan olsun. Geldiğimizden beri 45 gün oldu, çalıştığımız çok şey oldu. Baskı şekillerine çok çalışmış, golleri böyle bulmuştuk. Kaleci bağlantımızı kesmeye çalıştılar, sert baskıyla geldiler. Normalde Trabzonspor takımı bu riski almayabilirdi, geldiğimizden bu yana hızlı oynamamız gerektiğini dokuya dokuya çalışıyoruz. Rakibin presinin nasıl kırıldığı ise bambaşka bir başlık. Genel hatlarıyla bence gayet iyi bir oyun. Trabzonspor takımı spontane oynamıyor. Geldiğimiz noktaya bakılırsa bunu bekliyorduk. Çok sevineceğimiz veya üzüleceğimiz bir şey yok" dedi.

"HAYAT BİZE ÖĞRENME FIRSATI VERMELİ"

Takımın durumu hakkında konuşan 47 yaşındaki teknik adam, "Çalışmaya devam. Kazandığımızda da hayat bize öğrenme fırsatı vermeli. Kaybettiğimizde de bu fırsatı görmeliyiz. Geldiğimiz dönemde, Trabzonspor takımının belki de 10 yıldır yaşamadığı, beklemediği, taraftarlarımızın duygularının düşük olduğu bir dönemdi. Çok önemli isimlerinden arkasından biz geldik. Trabzonspor'a hizmet etmek için geldik, gayet iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMEDİ

Maçın hakemi hakkında sorulan soruya cevap veren Fatih Tekke, "Hakemlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama... Neyse, söylemeyeyim" şeklinde konuştu.

GALATASARAY İTİRAFI

Kupa finalinde karşılaşacakları Galatasaray hakkında konuşan genç çalıştırıcı, "Galatasaray hak ederek geldi. Yanılmıyorsam 200-300 milyon euro arasında bir futbolcu değerleri var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un değeri, diğer 15 takımın 1.3 katı. Galatasaray, çok iyi oyunculara sahip ama biz duygu ve oyun olarak bu maça hazırlanacağız. Kupayı almayı arzu ediyoruz" sözlerini sarf etti.

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Son Dakika Spor Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayın finalde kaybettiği nerde görülmüş. İsterse siz değil Arsenal gelsin. Hamsiler. 51 40 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    çok seviyeli konuşmuş saygı duymuş Galatasaray'ın buyuklune.tarabzon kupayı alamasada avrupaligine direk kalması guzel 26 2 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Türkiye kupasını Trabzonspor çok rahat kazanır. Galatasaray çantada keklik birinci durumda olduğuna aldanmayın fetocu hakemler sayesinde bu pusanları aldı devamı gelmeyecek şampiyonluğu da Fenerbahçe’ye kaptıracak sıfıra sıfır elde var sıfır 2 8 Yanıtla
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