Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin golünü, 31. dakikada penaltıdan Romulo kaydetti. Hemen Trabzonspor'a beraberliği getiren gol ise 32. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.
19 yıl sonra teknik direktör olarak Trabzonspor'a dönen ve ilk deplasman maçından galip ayrılan Fatih Tekke,ilk iç saha maçından 1 puanla ayrıldı. 36 puana ulaşan Trabzonspor, 9. sırada konumlandı.
Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Göztepe ise 38 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Fatih Tekke'den Trabzonspor'da ilk puan kaybı - Son Dakika
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