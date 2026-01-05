Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar - Son Dakika
Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

05.01.2026 23:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transfere dair yorum yapan Tekke, ''Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil! Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor.'' sözlerini sarf etti.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok eksik bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

'EN UFAK HATADA CEZALANDIRILIYORUZ'

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Maça başlangıcımız iyiydi, iki pozisyonumuz vardı. Sonrasında yediğimiz golle işler değişti. Rakibe göre oynamayı planlıyorduk ama savunmada sorun çözmede zorlandık. Beklerken bir iki oyuncumuzun yanlış konumlanması ve rakibimizin becerisiyle golü yedik. İkinci golü de taçtan yedik. Ciddi pozisyon hatalarımız var. Biz 8 aydır çalışıyoruz. Üzüldüğüm taraf bu, 8 aydır pozisyon oyunu oynamayı beceremediysek olmaz. Duygu ile oynamak başka pozisyon ile oynamak başka. Bu konuda çok çalışmış olmamız rağmen yediğimiz goller oldu. En ufak hatada da cezalandırılıyoruz. Oyun olarak kesinlikle geride değildik. İkinci yarıya da iyi başladık. Golü bulduk, 2-2'yi çok net pozisyonlar denedik ama olmadı. Sonrasında da üçüncü golü gördük kalemizde. Anlarda mağlup olduk. Yediğimiz gollerin hepsi kabullenmememiz gereken goller. Lig öncesi kupa maçımız, bir anca önce eksik olan bölgelerimize direkt oynayabilecek transfer yapmamız gerekiyor. Çünkü çok eksiğiz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oyun olarak aşağıda kaldığımız düşünmüyorum ama mağlup oldu" ifadelerini kullandı.

'İYİ DE OLSA KÖTÜ DE OLSA YANINDA OLMALI'

Maçta taraftarlarının az olması ile ilgili soruya da cevap veren Tekke, "Geldiğim ilk gün Göztepe maçında hissettiğim duygu ile şu anki arasında hiçbir fark yok. İnsanın sevdikleri dostları, ne olursa olsun, iyi de olsa, kötü de olsa yanında olmalı. Bugün biz bunu taraftar anlamında bugün de hiç hissetmedik" şeklinde konuştu.

'TRANSFERE BAKIŞ AÇIM PERFORMANS DEĞİL'

Transfer çalışmaları ve kadro yapılanması ile ilgili de konuşan Tekke, "Biz oyunumuza sahaya yansıttık, mevcut kadroyla oynamaya çalıştığımız şey belli. Bunu bugün de gösterdik. Daha iyi oyuncularımız olsa bu oyunu daha iyi oynayacağız. Transfere bakış açım performans değil, oyunu bir adım daha öne taşımak. Ayrıca ciddi sakatlıklarımız var, Savic'in durumu ortada, Antony kısa bir süre oynadı. Okay sakat, Baniya sakat, diğer oyuncular genç, bize en az 2 stoper lazım. Sağ bek ve sol bek alternatifimiz yok. Ayrıca kenar eksiğimiz var. Acil olarak bunlara ihtiyacımız var. Paramız olsa orta saha ve 10 numara isterim. Oyuncularımıza bir şey olsa çok eksik kalacağız. Bu takım genç ve yeni kurulan bir takım. Sezon başında 20'ye yakın oyuncu gönderildi, kiralık verildi. Benim de şuan ayrılmasını istediğim oyuncular var. Transfere bakış açım oyunumuz bir adım daha yukarı taşımak" diye konuştu.

'10 MİLYON EURO İSTİYORLAR'

Sözlerine devam eden Tekke, "Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil! Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor! Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı! Bu durumları kimse istemez." yorumunu yaptı.

