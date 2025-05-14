Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog

Deniz Kemal:

Semih Aydın, Türkçe soruları tercümede ettirmeden hemen cevap vermeye başlıyor, soruları tamamen anlıyor. Birkaç Türkçe röportajı da var, ama utangaç birisi hata yapmaktan korkuyor, kıpkırmızı oluyor konuşurken :D Alex hiç anlamıyordu ama ikisi de ülkemize çok saygılı oldu bizden oldu değer kattılar. Morinyo siz Türkler diye başlayıp her röportajında dilimizle aşağılasa daha mı hoşuna gidecek mesela :) Hangi dilde konuştuğu önemli değil de, ne dediği ne yaptıkları önemli bence.