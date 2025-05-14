Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak final öncesi düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera arasında ilginç bir Türkçe diyalog yaşandı. Tekke, Muslera'ya ''Türkçe konuşsana'' şeklinde seslenirken, Muslera da Tekke'ye ''Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor hocam'' yanıtını verdi.

14.05.2025 07:35
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Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri ile kaptanlarının ortak basın toplantısında ilginç bir an yaşandı.

"TÜRKÇE KONUŞSANA"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun" şeklinde seslendi.

"HOCAM ÇOK ZOR"

Fernando Muslera ise Fatih Tekke'nin bu sözlerine "Hocam zor. Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor" yanıtını verdi.

Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog

Türkiye Kupası, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fatih Tekke, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Soğancı:
    MUSLERA ADAMDIR ADAM..... BU KUŞLARIN FUTBOLCULARININ ALAYINDAN KALİTELİ FUTBOLCUDUR 37 8 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Rakip takımın kalecisi ile öyle köşede habersiz değil böyle TV herkesin önünde bululacaksın sporcu gibi sohbet edeceksin. ... 17 0 Yanıtla
  • 1986198520102013:
    Aslan Muslera ???? 13 0 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    14 senedir Türkiye’de az çok türkçeyi konuşmasılağzım nediyelim 1 10 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Semih Aydın, Türkçe soruları tercümede ettirmeden hemen cevap vermeye başlıyor, soruları tamamen anlıyor. Birkaç Türkçe röportajı da var, ama utangaç birisi hata yapmaktan korkuyor, kıpkırmızı oluyor konuşurken :D Alex hiç anlamıyordu ama ikisi de ülkemize çok saygılı oldu bizden oldu değer kattılar. Morinyo siz Türkler diye başlayıp her röportajında dilimizle aşağılasa daha mı hoşuna gidecek mesela :) Hangi dilde konuştuğu önemli değil de, ne dediği ne yaptıkları önemli bence. 10 0 Yanıtla
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