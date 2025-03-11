Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, boşalan koltuğa başka bir efsane ismi Fatih Tekke'yi getirdi. Tekke'nin imza törenine takımda görev almaya devam edecek olan Güneş de katıldı. Tecrübeli futbol adamının sözleşme imzalanırken yaptığı espri, törene damgasını vurdu.
Şenol Güneş, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin kendisini 5 yıllığına bordo-mavililere bağlayacak olan sözleşmeye imza attığı esnada, "Bu orijinal mi yoksa sahte mi?" sözleriyle gülümsetti.
Fatih Tekke, Güneş'in bu esprisi sonrasında ne diyeceğini bilemedi ve gülümsemekle yetindi. Genç teknik adam, daha sonra toplantıya katılan Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Bu anlara ait görüntüler, kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri - Son Dakika
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