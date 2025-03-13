Süper Lig devi Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bordo-mavililer, anlaşma kapsamında Tekke'ye yıllık 30 milyon TL maaş ödeneceğini ve her yıl yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.
Öte yandan, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu - Son Dakika
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