Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzere Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı. Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.
Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Trabzonspor, sosyal medyada "Yuvana hoş geldin Fatih Tekke" başlıklı bir paylaşım yaptı.
Son Dakika › Spor › Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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