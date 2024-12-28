Fatih Terim Arabistan\'a çabuk alıştı

Suudi Arabistan takımı Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mohamad Almunajem ile bir araya geldi.
İmza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan kandura hediye etti. O anlar kulüp hesabından paylaşılırken "İmparator Fatih Terim" notu düşüldü. Terim'in o anları kısa sürede viral oldu.
Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, bugün takımla ilk kez bir araya geldi. Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı. Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.
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