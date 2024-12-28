Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı

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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mohamad Almunajem ile bir araya geldi. İmza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan kandura hediye etti. O anlar kulüp hesabından paylaşılırken "İmparator Fatih Terim" notu düşüldü.

28.12.2024 17:00
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Suudi Arabistan takımı Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mohamad Almunajem ile bir araya geldi.

KANDURA HEDİYE EDİLDİ

İmza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan kandura hediye etti. O anlar kulüp hesabından paylaşılırken "İmparator Fatih Terim" notu düşüldü. Terim'in o anları kısa sürede viral oldu.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, bugün takımla ilk kez bir araya geldi. Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı. Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.

TAKIMIN DURUMU

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Fatih Terim Arabistan\'a çabuk alıştı

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim Arabistan'a çabuk alıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ender Kervancıoğlu:
    1.6 milyon dolar kazanacak olan adama para avcısı diyorlar. 12 milyon euro alıp sizi ikincilikten kurtaramayan mourinhoyu niye konuşmuyosunuz fenerliler. Ben sizi anlıyorum siz kendi dertlerinizi düşünmekten yaşlandınız. Etrafa böyle tükrük saçarak avunursunuz. 154 14 Yanıtla
    monşer null:
    Boş yapma pezooo 1 4
  • monşer null:
    Para avcısı 43 41 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Adam ego abidesi 37 19 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    uyuz adam para diye fizana gider 33 22 Yanıtla
  • Apo Kara:
    böyle insanlar para için kefen bile giyer 26 19 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    orada da takımı batırıp geri dönecek Türkiye'ye 25 15 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Arabistan adeğilde, Gelecek PARA a çabuk adapte oldu desek daha iyi. 22 13 Yanıtla
  • Ahmet Toğuş:
    Tam yerine gitti artist. Türkiye futbol unu bitiren adam ordan da kovarlar 15 20 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    başarılar diliyorum lakin Galatasaraydan başka yerde başarılı olamıyor malesef 9 13 Yanıtla
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