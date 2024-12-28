Fatih Terim Arabistan\'a çabuk alıştı

Ender Kervancıoğlu:

1.6 milyon dolar kazanacak olan adama para avcısı diyorlar. 12 milyon euro alıp sizi ikincilikten kurtaramayan mourinhoyu niye konuşmuyosunuz fenerliler. Ben sizi anlıyorum siz kendi dertlerinizi düşünmekten yaşlandınız. Etrafa böyle tükrük saçarak avunursunuz.

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