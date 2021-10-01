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Fatih Terim: Avrupa'da lider olmak güzel - Son Dakika

Fatih Terim: Avrupa'da lider olmak güzel

01.10.2021 01:36
Fatih Terim: Avrupa'da lider olmak güzel, System.String[]

"Topsuz oyundaki disiplin bizim artımız""Boey hafta sonu oynayacak gibi görünmüyor""Taraftarımızdan tahriklere kapılmamasını rica ettim""Hakem orada karşı stoper gibi baraj yaptı"Berkan Kutlu: Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştımSERHAN TÜRK / MARSİLYA-FRANSA,- Galatasaray Teknik Direktörü...

"Topsuz oyundaki disiplin bizim artımız"

"Boey hafta sonu oynayacak gibi görünmüyor"

"Taraftarımızdan tahriklere kapılmamasını rica ettim"

"Hakem orada karşı stoper gibi baraj yaptı"

Berkan Kutlu: Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım

SERHAN TÜRK/ MARSİLYA-FRANSA,- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bu platformda iyi mücadele ediyoruz. Özellikle Lazio karşısında son ayların, son yılların en iyi oyunlarından birisini oynadık. Bugün de olağanüstü mücadele etti oyuncularım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zor bir deplasmandan puanla döndüklerinin altını çizen Fatih Terim, "Özellikle ilk yarıda kurduğumuz planlarlar, rakibimizin ataklarını durdurduğumuzu düşünüyorum. Marsilya geniş alanda hücum edebilen bir takım. En büyük silahı Cengiz'in tarafı. Payet ve Harit'in de gelmesiyle tehlikeli oldular. Berkan'ı oraya yerleştirerek tehlikeleri önlediğimizi düşünüyorum. Onların 3-2-5'ine biz 4-1-4-1 ile karşılık verdik. Merkezi çok iyi kapattık. Kenar oyuncularına 1'e 1 kalma fırsatı vermedik. Marsilya'nın en etkili yanı 2 çizgisi. İlk yarı skor da yapabilirdik. Geçişlerde başarılı olduk ama sonunu getiremedik. İkinci yarı doğal olarak aktif, o hızımızda, baskılarda görünmesek de uyguladığımız önleme düşüncesi ile ilk yarı rakibimizi tehlikeli bölgelere indirmedik. Ancak ikinci yarı indiler. Ortada iyi mücadele vardı. Rakibin giren, çıkan oyuncuları hepsi önemli oyuncular. Burada Marsilya ile oynamak kolay değil. Marsilya ile hiçbir yerde oynamak kolay değil. Bizim biraz özellikle set oyunumuzu geliştirmemiz lazım. En azından ilk yarıdaki gibi devam ettirmemiz lazım. Sonuç olarak doğru yaptığımız bir savunma kurgusu sonuna kadar bizi götürdü. Buradan lider dönüyor olmak önemli. Her maç bizim için tecrübe olacak. Onlara da biraz daha katkıda bulunacak. Yaptıkları hataları bir dahaki sefer yapmayacaklar. Marsilya gibi bir takımdan burada 1 puan almak iyi" ifadelerini kullandı."TOPSUZ OYUNDAKİ DİSİPLİN BİZİM ARTIMIZ"Ligde ve Avrupa'da Galatasaray'ın farklı performanslar gösterdiği sorulan Fatih Terim, "Bu platformda iyi mücadele ediyoruz. Özellikle Lazio karşısında son ayların, son yılların en iyi oyunlarından birisini oynadık. Bugün de olağanüstü mücadele etti oyuncularım. Genç bir takım olduğumuz için enerji, dinamizm bizim için öneki. Topsuz oyundaki disiplin bizim artımız. Ancak toplu oyundaki becerileri, topsuz alandaki gibi arttırmamız gerekiyor. Basit top kayıplarını aradan çıkarmamız lazım. Bu seviyelerde buna müsaade etmezler. Sıkıntıya düşeriz" şeklinde konuştu."AVRUPA'DA LİDER OLMAK GÜZEL"Gol yemeden 4 puanla Avrupa kupalarında lider olmanın kendileri için çok güzel olduğunu söyleyen Terim, "Etkili bir set oyunu Galatasaray'ı hem öne taşıyacaktır hem de oyunu daha da güzelleştirecektir. Orada biraz daha çalışmamız lazım. Bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Ama 4 puan, gol yemeyen bir Galatasaray, Avrupa'da lider olmak, bunlar güzel şeyler" dedi."BOEY HAFTA SONU OYNAYACAK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"Yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Boey ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Boey ve Marcao'nun ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Boey biraz hissettim dedi, inşallah öyledir. Önümüzdeki maçta oynayacak gibi görünmüyor. Milli takım arası onun için iyileşme yeri olur. Fiziki özelliklerde yıpranıyor. Atletik performans eksikleri oluyor. Boey bize lazım. Marcao'yu söylemeye gerek yok. İyi oynadı. Geriden çıkma adına, defans adına bizim için önemli bir oyuncu. Kaçıncı maç oldu bilmiyorum, 2-3 maç var daha galiba. Bize geldiği zaman maşallah cezayı veriyorlar. İki oyuncu da bizim için iyi oyuncular" diye konuştu."TARAFTARIMIZDAN TAHRİKLERE KAPILMAMASINI RİCA ETTİM"Karşılaşmanın ilk yarısı tribünlerde yaşanan olaylar sonrasında tribünlere gitmesi sorulan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Bizim taraftarımız az da olsa bizim için önemlidir. Orada sakin olmalarını istedim. Başlarına bir şey gelmesini istemediğim için oraya gittim. Konuştum, sakin olmalarını rica ettim. Ancak o arada ses bombaları patlamaya devam ediyordu. Maalesef istemediğimiz şeyler oluyor. Taraftarımızdan tahriklere kapılmamasını rica ettim. Onlar da sağ olsunlar dinlediler.""HAKEM ORADA KARŞI STOPER GİBİ BARAJ YAPTI"Hakemlerle ilgili düşünceleri de sorulan Terim, sözlerini şöyle tamamladı: "Hakemlerle ilgili söyleyeceğim tek şey devre sonunda Kerem'in kaleciden dönen top Cicaldau'ya geldi. Kaleci kalede yok. Cicaldau, kaleye vurmaya çalışırken önünde hakem vardı. Penaltı pozisyonunun zaten penaltıyla alakası yok. Hakem kendisi bana 'Kötü bir şans' dedi. Ancak yüzde yüz gol pozisyonu. Maalesef talihsizlikler oldu. Buralarda kolay değil. Benim aklımda o pozisyon var. Karşı stoper gibi baraj yaptı."BERKAN KUTLU: GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞTIM

Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Berkan Kutlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok konuştuk, alanları kapattık. Biraz daha az top kaybıyla daha iyi şeyler yapabilirdik. Orada bir görevim vardı. Ben de görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Lazio maçını kazandığımızda mutluyduk. Burada da kaybetmediğimiz için mutluyuz. Böyle bir atmosferde oynadığım ilk maç, ilk tecrübem. Atmosferden etkilenmemeye çalıştım. Oyun durdu. Durduğunda da biz üstün taraftık. Bu tecrübelerle daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Marsilya, oyunlar, Baraj, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: Avrupa'da lider olmak güzel - Son Dakika Spor


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