Fatih Terim Azerbaycan ekibinin başına geçiyor - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim Azerbaycan ekibinin başına geçiyor

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Yunanistan ekibi Panathinaikos'a veda eden Fatih Terim'e yeni bir teklif geldi. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, takımın kötü gidişatını toparlaması için 'İmparator' lakaplı teknik direktörü gündemine getirdi.

02.10.2024 14:27  Güncelleme: 14:36
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Yunanistan ekibi Panathinaikos'a veda eden ve şu anda boşta olan Fatih Terim'e Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün talip olduğu iddia edildi.

Azerbaycan'ın en çok okunan spor haber sitesi Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, takımın kötü gidişatını toparlaması için Fatih Terim ismini gündeme getirdi. Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

"BAKÜ'YE LAYIK BİR HOCA"

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumunu yaptı.

Fatih Terim Azerbaycan ekibinin başına geçiyor

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Son Dakika Spor Fatih Terim Azerbaycan ekibinin başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Cihan CANKAYA:
    Bizim basimizdan gitsinde nereye giderse gitsin?????????????????? 43 12 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Yunanistan a veda etmedi kovuldu 42 10 Yanıtla
  • Osman Turan:
    Baktı ki gsden hayır yok ekmeğinde yaşlı kurt. Tek başarısı fetösaray ile... 19 15 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    imparatorun sapladığı ezik takımların taraftarları toplanmış yine buraya :)) 20 12 Yanıtla
  • Mustafa Şener:
    Senden ne köy olur ne de kasaba.Otur artık emekliliğin tadını çıkar. 16 5 Yanıtla
  • Bilgin Budak:
    Kötü günleri bitecek , daha kötü günleri başlayacak demekki ???? 11 3 Yanıtla
  • Behzat:
    gittikçe batıyorsun imparator. 9 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Başarılı olamaz. futbol çok değişti İmparator ayak uyduramadı 8 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    sezon ortasında kesin kovarlar. Tazminatını alır gelir. 7 2 Yanıtla
  • Simon Felix:
    Mosmorunhio ve İnparatorun devri kapandı maalesef 4 3 Yanıtla
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