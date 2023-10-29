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Fatih Terim'den 100. yıl videosu: Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras - Son Dakika

Fatih Terim'den 100. yıl videosu: Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras

Son Güncelleme: 29.10.2023 11:40

A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Cumhuriyet'in 100. yılını yayınladığı bir video mesajla kutladı. Terim videoda, ''Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras. Ve biz de o mirasa her geçen gün daha sıkı sarılarak sahip çıkmalıyız'' ifadelerini kullandı.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsanelerinden olan teknik direktör Fatih Terim '' Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras.'' sözleriyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan videolu mesaj paylaştı.

"BU MİRASA DAHA SIKI SARILARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Fatih Terim video mesajında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Cumhuriyet'imizin 100. Yılı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras. Ve biz de o mirasa her geçen gün daha sıkı sarılarak sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet'in, binlerce gazimizin, şehidimizin büyük fedakarlıklarıyla milletimize kazandırıldığını unutmadan gelecek kuşaklara taşınması hepimizin en büyük görevidir.

"YENİ YÜZYILDAN BEKLENTİM EŞİTLİĞE İNANAN BİR TÜRKİYE OLMASI"

Yeni yüzyıldan beklentim ve isteğim geride kalan bir asır da olduğu gibi Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkan tam bağımsız çağdaş uygarlık seviyesinde demokrasiye, eşitliğe inanan bir Türkiye olması. Cumhuriyet, hayatımıza giren demokrasi, tam bağımsız adalet, kadın-erkek eşitliği, akıl, bilim, sanat, uygarlık, aydınlanmak kavramlarıyla birlikte geleceğimizi planlarken yüz yıl öncesinden bile bize halâ ışık tutabiliyor."

Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Fatih Terim, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den 100. yıl videosu: Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den 100. yıl videosu: Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras - Son Dakika
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