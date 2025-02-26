Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Raed'e karşı 2-1'lik skorla ilk deplasman zaferini elde etti. Karşılaşmada Al Shabab'ı öne geçiren golü 29. dakikada Guanca attı. Ev sahibi ekip 70. dakikada eşitliği sağladı, ancak 88. dakikada Guanca'nın bir kez daha gol atmasıyla Al Shabab galibiyeti garantiledi.

26.02.2025 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde ilk deplasman zaferini Al Raed karşısında 2-1'lik skorla aldı.

İLK DEPLASMAN ZAFERİNİ KAZANDI

Suudi Arabistan Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 22. hafta mücadelesinde Al Raed'e konuk oldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak deneyimli teknik adamla ilk deplasman zaferini elde etti.

Karşılaşmada perdeyi 29. dakikada Guanca açtı ve Al Shabab'ı öne geçirdi. Ev sahibi ekip 70. dakikada Abeid'in golüyle eşitliği sağlarken, sahneye bir kez daha çıkan Guanca, 88. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

AL SHABAB 6. SIRADA

Bu galibiyetle Al Shabab puanını 36'ya yükselterek altıncı sıraya yerleşirken, Al Raed 17 puanda kalarak ligde 16. sırada kaldı. Al Shabab, bir sonraki maçında sahasında Damak FC ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim\'den Arabistan\'da bir ilk

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer Budak:
    Beyinsizler güruhu 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:14 Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
14:06 Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mourinho cevabı Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı
13:46 Kıraathane önünde cinayet 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü Kıraathane önünde cinayet! 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü
13:44 Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar
13:37 Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin’de boğa koşusu sona mı erdi Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin'de boğa koşusu sona mı erdi?
13:34 Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti
13:33 AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt
13:24 Kripto para piyasaları durgunken Story IP rekora koşuyor Kripto para piyasaları durgunken Story (IP) rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 09:22:09. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.