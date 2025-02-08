Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

Geniş Video İzle

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, futbol dünyasını yeniden şekillendirebilecek bir öneride bulundu. Sarı kart cezası kuralıyla ilgili konuşan Terim, oyuncunun sarı kart cezasını çekeceği maçın kulübü tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir uygulamanın futbolseverlerin en iyi oyuncuları en iyi maçta izlemesine olanak sağlayacağını ifade etti.

08.02.2025 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, futbol dünyasını yeniden şekillendirebilecek bir öneride bulundu. Sarı kart cezası kuralıyla ilgili konuşan Fatih Terim, yıllardır tartışmalara konu olan bu kural hakkında ilginç bir tavsiye ortaya attı.

"KULÜP BELİRLESİN"

"Bir lig sezonu içinde dört veya katında kart sayısına ulaşan oyuncular, cezalarını takımlarının ligde oynayacağı sıradaki 4 maçtan birinde çekebilir. Oyuncunun bu cezayı hangi maçta çekeceği kendi kulübü tarafından belirlenir, Futbol Federasyonu'na da maçın ertesi gününde bu şekilde bildirilir."

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

"EN İYİ OYUNCULARI EN İYİ MAÇTA İZLERLER"

"4 haftadan az kala bu durum gerçekleşirse, kalan maçlardan biri seçilir. Bu, birkaç ayrı açıdan herkesin gönlünün ferah olacağı ve kimseyi de zan altında bırakmayacak bir formül olur. Futbolseverler en iyi oyuncuları en iyi maçta izler. Böylece hakemler de kamuoyu baskısından etkilenmeden daha rahat şekilde maç yönetir."

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

"TARTIŞMALARIN DA ÖNÜNE GEÇİLİR"

"TFF kurulları, bu konu özelinde kendilerine gelen sevkleri değerlendirmek durumunda kalmaz. Oyuncular da sınırda oldukları müsabakalarda daha rahat görev yapar. Teknik direktörler de oyuncu seçimlerini bu riski göz önünde bulundurarak yapmak zorunda olmaz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde uygulanan bu kural ile birlikte tartışmaların da önüne geçilir"

Fatih Terim\'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    ya bu adamı dikkate alan varmı hala 46 25 Yanıtla
  • Gürkan Tok:
    saçmalık 41 15 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Kendinden başkasını hiç düşünmüyor bu adam. 30 14 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bende seni akıllı birşey zannediyordum 20 12 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Haftaya cincon maçı var. oyuncu, hakem hatası sebebi ile sarı kart cezalısı durumuna düştü. ve oynayamıyor. Bence aşırı mantıklı bir uygulama olur. Ama bir sınır getirilmeli. 3 hafta içerisinde uygulanmalı gibi. 8 16 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    bi tek sen akıllısın sanirim ondan mi terim fonu çıkardın cakal 11 12 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Paranızı gayri meşru işlere yatırın faiz kovalaıin diyebilirdi birinci işi bu 12 8 Yanıtla
  • 19815530:
    yeni bir şike yolu bulmuş 8 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    sabah sabah sarsmasaydin hoca bi kendimize gelelim 5 4 Yanıtla
  • atakan oskay:
    Tam bir cincon kafası, işleri güçleri üç kağıt... 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.