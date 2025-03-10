Fatih Terim\'den Galatasaray\'a şampiyonluk mesajı

Al Shabab Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan günlerine ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair açıklamalarda bulundu. Terim, futbolda değişimin şart olduğunu savundu ve kurallarla ilgili farklı önerilerde bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA SİSTEM DOLAYISIYLA GÜÇ FARKI VAR"

Fatih Terim'in TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Suudi Arabistan Ligi'ni uzun süredir takip ediyordum. Takımlar hakkında bilgim vardı. Burada sistem dolayısıyla bir takım güç farklılıkları ortaya çıkıyor ama gelişime açık bir ligdeyiz. Ben 'bana zaman tanıyın, sabır gösterin' diyen bir hoca tiplemesi değilimi. Al Raed ve Damac galibiyetleriyle doğru bir yola girdik.

"KUPA YARI FİNALİNDE LİG LİDERİYLE OYNAYACAĞIZ"

Al Shabab Suudi Arabistan'ın en köklü kulüplerinden bir tanesi. Yukarıdaki 4 takımla rekabet etmenin kolay olmadığını biliyoruz. Bu takımların tüm transferleri Spor Bakanlığı'nın kontrolünde oluyor. Burada kupada yarı finalde ligin liderine düştük, orada gidip oynayacağız. Tek maç. Deneyeceğiz, uğraşacağız. İnşallah oradan sonra da finale çıkacağız.

"SUUDİ OYUNCULARI AVRUPA'DA DA GÖRECEKSİNİZ"

2034 Dünya Kupası'nı aldıktan sonra Suudi Arabistan'ın bir de 2030 vizyonu vardı biliyorsunuz. Burada bu 10 sene zarfında Suudi Arabistan'ın futboldaki yatırımının çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Bu sezondan itibaren 20-21 yaşındaki birçok Suudi futbolcuyu Avrupa'da görebileceksiniz. Çünkü 2030'a hazırlanmak istiyorlar.

"YABANCI HAKEMİ DESTEKLERKEN, KENDİ HAKEMLERİMİZİ BİTİRMEYELİM"

Futbolda çok uzun süredir milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söylüyorum. Hakem ya iyidir ya değildir, yerli ya da yabancı fark etmez. Bu tartışmaların akıllarda başka sorular olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Yabancı hakemlerle namağlup UEFA şampiyonu olmuş, Türk hakemleriyle de tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak 'yabancı hakemi desteklerken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim' diyorum. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi futbolda da sadece şikayet var. Çözüm önerilerinin ortaya çıkması lazım.

"HAKEM ATAMALARINI KULÜPLER BİRLİĞİ YAPABİLİR"

Hakem atamalarını Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu bir kurul yapabilir. TFF yapması gerekenleri yerine getirir ama atamayı bu kurul yapabilir. TFF'nin o kadar çok işi var ki, onlarla meşgul olmalı. Türk futbolu artık bu kısır tartışmalardan uzak kalması gerekir.

"YENİ OFSAYT KURALI TARTIŞMALARI BİTİRMEZ

Potansiyel kural değişikliklerini takip ettim. Arsen Wenger uzun süredir ofsayt kuralının değişmesi gerektiğini dile getiriyor. Açıkçası ben de merakla bekliyorum. İlk beklenti bu kuralın gol beklentisini artıracağı yönünde. Yeni kural hücum oyuncusunun vücudunun bütün halinde önde olması durumunda ofsayt olması gerektiğini savunuyor. Bu tartışmaları bitirir mi? Hayır. 'Vücut tamamen ayrı mı, değil mi?' sorusu ortaya çıkacaktır.

"8 SANİYE KURALI BASKETBOLDAKİ GİBİ OLMALI"

Kalecinin topu 6 saniyede topu elinde tutması kuralı da 8 saniye olarak değişecek ve oyun kornerle başlayacak. Bu kural hem ihmal edildi hem de suistimal edildi. Bu kural bir tek bize uygulandı. O kararı hiç tekrarlamadan sevgili hocamız da kariyerini noktaladı. Bu konunun üzerine gidilmeli ama sağlaması da belki basketboldaki gibi sayılarak yapılmalı.

"SARI KART CEZASINDA TARTIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİN ÇOK KOLAY BİR YOLU VAR"

4 sarı kart konusunu tavsiye etmiştim. Orada çok mantıklı bir şey var. Bugün bir derbi oynanacağı zaman öncesinde sarı kart sınırındaki oyuncular sayılıyor. Eğer 4 sarı kart olmuş ise bu tartışmaların çok kolay bir önüne geçme yolu var. Cezayı önündeki 4 maç içerisinde hangi maçta çekeceğini oyuncu kend belirleyecek. Bu kimseyi zan altında bırakmayacak bir karar.

BİZE O CEZAYI VEREN KURULLAR ŞU AN İYİ İŞ YAPTIK DİYE ÖVÜNÜYORLARDIR"

Şampiyonlar Ligi maçından önce cezalarımız açıklanmıştı. Schalke maçından önce röportaja gittiğimde cezayı sordular ben de 'İyi etmişler bu maçtan önce açıklamışlar! Bir de Schalke'ye tebrik mesajı gönderselerdi.' demiştin. Bize bu cezayı veren kurullar şu an iyi iş yaptık diye övünüyorlardır. TFF kurulları kendilerine gönderilen sevkleri değerlendirmek durumunda kalmaz. Çünkü bilinçli mi, değil mi diye düşünüyorlar.

TURUNCU KART VE 5 DAKİKA CEZA

Sarı ile kırmızı kart arasında kalan turuncu pozisyonlar var mesela. Öyle bir müdahalede bulunuyorki ben diyorum sarı, siz diyosunuz kırmızı. 5 dakika ceza verilebilir mesela.

TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİNİ ARTIRMAK İÇİN TAVSİYELER

Oyuncu değişiklik sisteminde yenilenmeye gidilerek topun oyunda kalma süresi daha da artabilir. Hepimizin niyeti topun oyunda kalma süresini artırmak. Maç içerisinde sakatlıklardan sonra oyuna dönmek isteyen futbolcu olduğu yerden içeri girebilmeli. Futbolcu neden bu kadar yolu gidiyor. Buradan gideceğine, oradan girsin. Hakemler arasında iletişimin bu kadar yüksek olduğu dönemde kartlar not olarak vakit kaybetmemek gerekiyor. Hakemin hala sarı ve kırmızı kartlar için oyununu durdurup not alması nedir Allah aşkına. Artık bunları aşmamız lazım. Benim bütün derdim akıcı bir oyununu oynanması. Şekilcilikten uzak kalmalıyız biraz.

"FUTBOL DEĞİŞİME AÇIK OLMALI"

Tacın ayakla atılması kararı vardı geçmişte. Fakat futbolun üslübuna uymadı. Denendi ama kabul edilmedi. Bunlar da yapılabilir ve doğru şeyler vermiyorsa size vazgeçebilirsiniz. Her şey gibi futbol da dinamik olmalı ve değişime açık olmalı.

"ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ GALATASARAY'IN HAKKI"

Galatasaray'da 50. yılımı doldurdum geçtiğimiz temmuz ayında. Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış bir hayat. Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum ki şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı. Arzum Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü bir duvar örmeli. Galatasaraylılar sezonun geri kalan bölümünde bir arada ve takımın etrafında tek bir vücut olmalı. Benim bir Galatasaraylı olarak temennim budur.

FLORYA'DAN KONUŞURKEN DUYGUSALLAŞIYORUM"

Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak ya da çalışmamak hiç önemli değil. 50 yılımız geçmiş dile kolay. Florya ile ilgili konuşurken duygusallaşıyorum. Orası benim için bir spor tesisi değil. Orası benim için, milyonlarca Galatasaraylı için çoğu kişinin evi oldu. Kapısından içeri adım attığınızda sizi içine alan ve kendine has havası olan bir yer. Florya bir ruhtur ve Galatasaray'ı tanımlayan en güzel unsurlardan birisidir. Kemerburgaz'da bu büyük bağın ve aile ortamının devam edeceğine inanıyorum.

"ARDA TURAN'A 'SEN BENİ GEÇEBİLİRSİN' DEDİM"

Arda Turan'ı teknik direktör olarak görmekten çok mutlu oluyorum. Çocuk yaşlarda tanıdığım, tüm kariyerine şahitlik ettiğim, sevdiğim birinin meslektaşım olmasından memnuniyet duyuyorum. Çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Ona ben bir gün 'Sen beni geçebilirsin, buna inanıyorum' dedim. Geçen hafta Eyüpspor - Gaziantep FK maçını izlediğimde o kadar mutlu oldum ki iki kulübeye de baktığımda. Arda da Selçuk İnan da iyi gidiyorlar. İnanıyorum ki teknik adam olarak iz bırakacaklar. Günceli takip eden, futbola sadık insanlar bunlar.

OSIMHEN SÖZLERİ

Galatasaray çok büyük santraforlarla çalıştı, Osimhen de bunlardan birisi. Galatasaray'la arasında çok önemli bir bağ oluştu. Avrupa'nın en iyi 9 numaralarından birisi. Kazanma azmiyle Galatasaray'a yakışıyor. Galatasaray Osimhen gibi oyuncuları kendi kadrosunda bulundurma ihtiyacı da var misyonu da var. Bundan sonra da böyle olacaktır sanırım. Icardi sayısı azalan nitelikli bir forvet. Hayranlıkla izlediğim çok özel bir forvet.

"FUTBOL BİR POZİSYON OYUNUDUR"

Ne 3'lü ne de 4'lü ilk defa oynanmıyor. Numaralar bir durum tespitidir. Ama futbol öyle değildir, futbol bir pozisyon oyunudur. Saha içinde saniyede bu numaralar değişiri. Mesele oyun nasıl oynanıyor ve hangşi mentaliyle sahaya konuyor. Futbolu sahada oynarken sizin hazırladığınız takımın koyduğunuz mentaliteyi ne kadar uyguladığı önemlidir. Bunlar maç öncesi maçı anlatan kimselerin yaptığı söyleşilerdir. Bunları bu kadar büyütmeye gerek yok. Futbol bir anlayıştır. Felsefenizin ne olduğu çok önemlidir. Ben antrenörlüğe başladımda dedim ki 'Topun kontrolü bende olmalı.' Bir baskı bir pres ortaya koydum. Bunu bir mentalite olarak koydum ortaya ve hiç vazgeçmedim. Futbolda iyi defans yapmak büyük bir sanattır. İyi hücum yapmak da büyük bir meziyet ister.

"BU İŞE BAŞLARKEN 'PAS' VE 'PRES' DEDİM"

1999-200 yılları arasındaki oyun anlayışım Avrupa'da çok takdir görmüştür. Her teknik adamın bir stili ve anlayışı vardı. Ben de bu işe başlarken "pres ve pas" dedim. İlk kez 4'lü oynadığımda bana demedikleri kalmadı. Ama hayat böyledir ve inandığınızın arkasından gitmeniz gerekir. Futbol teori oyunu değildir. Türkiye'de futbolda analiz antrenörlüğünün başlamasına vesile oldum. Analiz sayesinde artık antrenörlerin de bahane üretmesi gerekmiyor.

"FUTBOL AKLIMI EMEKLİ ETMEYE NİYETİM YOK"

Ben buradayım, buradayım derken Türkiye'deyim. Nerede olursam olayım her zaman Türk futboluna katkı vermek için hazırım. Allah nasip kısmet ederse futbol aklımı emekli etmek gibi bir niyetim yok."