Fatih Terim'den iddialı sözler: Yakında göreceksiniz - Son Dakika
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Fatih Terim'den iddialı sözler: Yakında göreceksiniz

Fatih Terim\'den iddialı sözler: Yakında göreceksiniz

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Fatih Terim, Portekiz basınına övgü dolu ifadeler kullandı. Terim, 'Kerem tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında hepiniz göreceksiniz' dedi.

16.09.2024 13:56
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Süper Lig devi Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Terim, yıldız oyuncu için "Onun gibisi çok az. Kerem tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az. Galatasaray'da 4 yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü. Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı" dedi.

"YAKINDA GÖRECEKSİNİZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'nın en iyilerinden biri olacağını da iddia eden Fatih Terim, "Kerem'in Benfica'ya transfer olması benim için asla sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında hepiniz göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"YÖNETMEYİ BİLİYORDU"

Milli futbolcunun liderlik özelliklerinin altını çizen Terim, "Kerem bir lider, kaptandı. Takımın en gençlerinin her zaman yardıma başvurduğu biriydi, her zor anda inisiyatif alırdı. Tüm bunları sahada yaptıklarıyla da yönetmeyi biliyordu. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti" dedi.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'den iddialı sözler: Yakında göreceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    3 yabancıyla oynayıp UEFA kupasında namağlup şampiyon olmak. Finalde Hagi kırmızı kart görmesine rağmen , Bülent korkmazın kırık kolunu bandajla gövdesine tutturup maça o şekilde devam etmesine rağmen Arsenalin elinden kupayı almak. Galatasarayın kupayı almasına 250 oran verilirken o kupayı Türkiyeye getirmek. Büyük işti. O görüntüleri tekrar izlerken gözlerimiz doluyor, boğazımız düğümleniyor. Aradan yıllar geçse de seni tarihten silip atamazlar Fatih Hocam. 54 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Peki biz bunu 5sarayda oynarken niye göremedik 9 46 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhat yine konuşmuş futbol bilgisi olmayan kuş. :))) 12 4 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Kolpaçino 7 9 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci:
    Bu kuş amlelilergs la uğraşıyorlar gs kenetlenip tekrar şampiyon oldunda, yine seneye diyecekler o sene bu sene 2 4 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Sabri abiyi sevenler üzülmesin kolpaçino 5 te terim onun yerine oynayacakmış 1 4 Yanıtla
  • Tarık Aldemir:
    seni kahale alan varmı hala 1 2 Yanıtla
  • V. A.:
    İnş içeri girdiğini görürüz 0 0 Yanıtla
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