Fatih Terim'den orta sahada sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Göztepe maçında ilk 11'ler

4 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte kötü seriyi sonlandırıp zirveyle puan farkını eritmek istiyor.
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada oynayamayacak. Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek de forma giyemeyecek.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye
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