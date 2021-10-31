Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlubiyet aldığı haftada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi yenip zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Sarı-kırmızılılar olası bir galibiyette ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçecek.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Taylan Antalyalı ise ceza sınırında bulunuyor. Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil.
Gaziantep FK:
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor