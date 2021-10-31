Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan , maçın kadrosunda yer alamayacak. Taylan Antalyalı ise ceza sınırında bulunuyor. Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin mağlubiyet aldığı haftada Galatasaray , sahasında Gaziantep FK'yi yenip zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Sarı-kırmızılılar olası bir galibiyette ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçecek.

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