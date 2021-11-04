Avrupa Ligi E Grubu'nda lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova engelini de geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor