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Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika

Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti

04.11.2021 19:32
Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti

Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı misafir ediyor. Saat 20.45'te başlayacak maça İsviçreli hakem Sandro Scharer görevli olacak. Fatih Terim bu maçta Gaziantep FK maçını kazanan kadroda büyük değişikliklere gitmezken yalnızca Barış Alper Yılmaz yerine Feghouli'ye forma verdi.

Avrupa Ligi E Grubu'nda lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova engelini de geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ARDA VE BOEY YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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