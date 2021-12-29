Fatih Terim'den tarihi maç sonu bomba itiraf: Ömrümde böylesini hiç görmedim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltılarda elendikleri maçın ardından çarpıcı itiraflarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları:

"PARDON BECERİKSİZLİK"

"Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Böyle oynayacaksın, aldığın her topta pozisyona gireceksin, girdiğimiz pozisyonlar tesadüfen değil... 1 metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik.

"YARIN BULUŞACAĞIZ"

Başkanla konuşmamız olacak. Yarın buluşacağız. Galatasaray adına hangisi doğruysa onu yapacağız. İlla şu şöyle, bu böyle diye bir kaide yok. İçinde bulunduğumuz durum gerek ülkenin, gerek Galatasaray'ın çok açık. Onu düşünerek hareket edeceğiz.

"ŞARTLARA BAKACAĞIZ"

Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, kulübümüzün ekonomik şartlarına bakınca kulübümüz adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer ekonomik durumumuz müsait değilse, izin vermiyorsa yapmayız da.

"İLK YAŞIYORUM"

Açıkçası hayatımda böyle bir seneyi ilk kez yaşıyorum. Hiç böyle bir şey görmedim."