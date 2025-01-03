Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Danimarkalı Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.
Tecrübeli oyuncuyu transfer listesine ekleyen son takım ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab oldu. Geçtiğimiz günlerde Al Shabab'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bunu yönetimle paylaştığı belirtildi.
Suudi Arabistan kulübünün henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı ancak Nelsson'u kiralık olarak kadroya katma düşüncelerinin olduğu öğrenildi. Al Shabab yetkilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika
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