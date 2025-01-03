Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, Danimarkalı oyuncuyu transfer listesine ekledi. Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim'in, Nelsson'u kadrosunda görmek istediği belirtildi.

03.01.2025 08:53
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Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Danimarkalı Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

FATİH TERİM İSTİYOR

Tecrübeli oyuncuyu transfer listesine ekleyen son takım ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab oldu. Geçtiğimiz günlerde Al Shabab'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bunu yönetimle paylaştığı belirtildi.

TEKLİF YAPILACAK

Suudi Arabistan kulübünün henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı ancak Nelsson'u kiralık olarak kadroya katma düşüncelerinin olduğu öğrenildi. Al Shabab yetkilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Fatih Terim ilk transferini Galatasaray\'dan yapıyor

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Galatasaray, Futbol, Nelson, Saray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet KOÇHAN:
    Fatih Terim'in vizyonu ;) çıkan haberlere bakınca transferi sadece Türkiye'den yapacak gibi 5 0 Yanıtla
  • yusu omar:
    hocam adamsın. yok abi galatasaraylılardaki aidiyet kimsede yok :)) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika
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