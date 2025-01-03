Fatih Terim ilk transferini Galatasaray\'dan yapıyor

Spor

Böyle geri vites görülmedi! Kavga için indi, bakın kime denk geldi

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Danimarkalı Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

FATİH TERİM İSTİYOR

Tecrübeli oyuncuyu transfer listesine ekleyen son takım ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab oldu. Geçtiğimiz günlerde Al Shabab'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bunu yönetimle paylaştığı belirtildi.

TEKLİF YAPILACAK

Suudi Arabistan kulübünün henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı ancak Nelsson'u kiralık olarak kadroya katma düşüncelerinin olduğu öğrenildi. Al Shabab yetkilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.