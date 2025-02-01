Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, deplasmanda Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu. Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık'' dedi.

01.02.2025 07:19
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, Al Ettifaq'a konuk oldu. EGO Stadyum'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Al Ettifaq'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11.'dakikada Wijnaldum ile 43'te Joao Costa kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 40. dakikada Hamdallah attı. Al Shabab'da Hamdallah 75. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ettifaq'a 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında karşılaşma sırasında yaşananlara şaşırdığını dile getirdi.

"BERABERE BİLE KALSAK ÜZÜLÜRDÜM"

Oynadıkları oyun nedeniyle futbolcularına büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Terim, "Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık." dedi. Karşılaşmadan galip ayrılan El Ettifaq'ı da tebrik eden Türk teknik direktör, özellikle ikinci yarıda oyunlarına dikkat çekerek "Takımın bu yarıda gösterdiği performansı ifade edemiyorum. Mükemmeldi ve hayatımda böyle bir maç hiç izlemedim ama bu futbol." ifadelerini kullandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı. Al Ettifaq, 22 puana yükseldi. Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i konuk edecek. Al Ettifaq, Al Akhdod deplasmanına gidecek.

Fatih Terim\'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yağız spotcu:
    agla agla hakemler yenedi dimi numaralarini ne yunanistanda ne orda sen fetonun hocasisin terim 17 15 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    bunuda goklere cıkardılar ata sozudur erler cephede savasır rutbeyı odasından cıkmayan marasallar alır bununkıde o hesap kazanılan macların tumu sahadakı futbolcuların basarısıdır antronor futbolcular ıle yonetım arasındakı bır gelgıtcı bu da onlardan bırı son dolandırıcılık olayından sonra demekkı uc kurusu olanın cebındekı parayı nasıl alabılırız dıyen bahıs cetesı reklamcıları bunlar 10 2 Yanıtla
  • kaba osmanoğlu:
    at oğlum at sen daha , dilin kemiği yok sende hiç omurga yok. o takımında içine ettin. yazık. görende seni adam sanacak. 6 3 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    KARAKTER YOKSUNU TİPE BAK 4 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    bizde üzülürdük. 4 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Yapının bir numarası Mehmet Ağar olmayınca parator çıplak, parator çaresiz, parator gt olmuş :) 1 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    teknik taktik bilmeyen ama para kazanan kafa iste yazik bize yaa 2 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Düşe kalka sezonu zor bitirir, hakem desteğide yok, ona bunada bağıramıyor, futbolcu bile yüzüne su fırlatıyor düşünün gerisini siz. Seçil Erzanda kaybettiği parayı yerine koysun döner zaten. 2 1 Yanıtla
  • 19815530:
    beni türk hakemlerine emanet edin 3 0 Yanıtla
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