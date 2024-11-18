Fatih Terim, 'İcardi mi, Osimhen mi?' Sorusuna Yanıt Verdi: 'Söylemem' - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, 'İcardi mi, Osimhen mi?' Sorusuna Yanıt Verdi: 'Söylemem'

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Galatasaray'ın efsane Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yöneltilen "İcardi mi, Osimhen mi?" sorusuna "Söylemem" yanıtı verdi. Terim'in bu yanıtı, orada bulunanları güldürdü.

18.11.2024 14:20
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Süper Lig devi Galatasaray'da sayısız başarılara imza atan ve son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ünlü antrenör Fatih Terim'in dolaşıma giren bir videosu çok konuşuldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılmak adına geldiği Azerbaycan'da yoğun ilgiyle karşılanan Terim'e bir taraftarın sorduğu soru gündem oldu.

"ICARDI Mİ, OSIMHEN Mİ?"

Futbolseverlerin kendisini karşılamak için alana akın ederken Terim kendisine gelen bir soru karşısında bir anda şaşkına döndü. Bir taraftar Terim'e doğru yaklaşırken kendisine "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında bir an duraksayan Terim, "Söylemem" yanıtını verdi. Terim'in bu yanıtı orada bulunanları güldürdü.

DAHA ÖNCE YANITLAMIŞTI

71 yaşındaki futbol adamı, İzmir'deki bir futbol konferansında 2 golcü oyuncu için benzer bir soruya yanıt vermişti. Terim açıklamasında "İki tane ayrı tip oyuncu. Bir tanesi 18 kutusu içinde bir tanesi hem içeride hem de dışarıda. Icardi, 18'in içindeki yeteneği dolayısıyla dünyanın sayılı oyuncularından biridir. Osimhen, akla gelmeyecek goller atabilen bir oyuncu" demişti.

Fatih Terim, \'İcardi mi, Osimhen mi?\' Sorusuna Yanıt Verdi: \'Söylemem\'

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Son Dakika Spor Fatih Terim, 'İcardi mi, Osimhen mi?' Sorusuna Yanıt Verdi: 'Söylemem' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat:
    OEmnnnErooool aaan nnes tercihini açıkladı, cimbomlu silsiiin 3 1 olsun da bençekerim demiş :DD:D::D alıştılar karr rıköyde büyükbüuükyemeye normal :)))))))) 52 1 Yanıtla
  • ferhat:
    şikk eciikuş kardeşler de ayrım yapamaz, ikisini de büyükbüyük yemeyi seviyorlar iyi alıştılar :D:D:D 35 1 Yanıtla
  • ferhat:
    OESalimBozukAnn nesini tercihi ne acaba, noramlde koccctassgı yemmmek biliyoz da büyüğü görünce ikisini de alır bence :D:D:D 33 0 Yanıtla
  • ferhat:
    OEferadesmez desenagzıçoğkdolu koctassagı yal llıyor besleme oldu küçük zavallı 8likler :D:DDD ama icardi osimheni de annn nvesii seviyor büyüğü ağzı nın tadın biliyor ahahah :D:D:D:D:D 28 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paracı Adam 1 0 Yanıtla
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