Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan'dan ilk yanıt

Süper Lig'de tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında kriz olduğu iddia edildi. Hatta Başkan'ın radikal kararlar almaya hazırlandığı ve Fatih Terim'le yolları ayırmayı düşündüğü öne sürüldü.

"ARAMIZDA SORUN YOK"

Spor medyası bu iddialar ile çalkalanırken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama geldi. Gazeteci Haluk Yürekli'nin konuştuğu Başkan Burak Elmas, Fatih Hoca ile aralarında bir sorun olmadığının altını çizdi. Yürekli, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüştüm, Fatih Hoca ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyledi" diyerek aralarında geçen konuşmayı anlattı.

TERİM'İN 3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Başkan Burak Elmas, göreve gelir gelmez Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.