Fatih Terim'in ekibinden olay Talisca yorumu: Ayakta duracak hali yok - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'in ekibinden olay Talisca yorumu: Ayakta duracak hali yok

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Talisca hakkında Fatih Terim ve ekibinin olumsuz görüşleri ortaya çıktı.

03.01.2025 11:38
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başında yer alan Anderson Talisca hakkında çok konuşulacak Fatih Terim'in ekibi iddiası geldi.

30 yaşındaki futbolcuyla ilgili Fatih Terim ve ekibinin olumsuz görüşleri ortaya çıktı. Radyo Gol'den gazeteci Aydın Cingöz'ün aktardığı bilgilere göre, Fatih Terim son üç aydır Al-Shabab ile görüşmeler yapıyor. Bu süreçte Terim'in ekibi de Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ediyor.

"AYAKTA DURACAK HALİ YOK"

Cingöz, Fatih Terim'in ekibinden biriyle görüştüğünü ve Talisca'yı sorduğunu belirtti. Cingöz, 'Fenerbahçe neden alıyor? Ayakta duracak hali yok. Süper Lig'de hiç yapamaz' cevabını aldığını aktardı.

OKAN BURUK İSTEMEMİŞ

Birkaç ay önce Galatasaray yönetimine önerilen Anderson Talisca, teknik direktör Okan Buruk tarafından performans düşüklüğü ve Mertens'in yaşına rağmen artan aidiyet duygusu nedeniyle veto edildi.

Fatih Terim\'in ekibinden olay Talisca yorumu: Ayakta duracak hali yok

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in ekibinden olay Talisca yorumu: Ayakta duracak hali yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Önder Akbayır:
    Talisca'yı beğenmeye terim ve ekibi Fenerbahçe'den Samet akaydın ve cengiz ünderi istiyor bunu onların futbol zekası 37 7 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    SÖYLÜYORUM BU TALİSCA BİTMİŞ ESKİSİNDEN ESER YOK ALMAYIN BUNU VERECEĞİNİZ PARA BOŞA GİDER O PARA ÇOK DAHA İYİSİ ALINABİLİR 15 3 Yanıtla
  • Erol AY:
    Sakatlığı varmış,alınmamalı bence. 12 2 Yanıtla
  • vasfi demir:
    FB almasın diye cinconlularin gotu alev almış 5 6 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    BU FENERBAHÇE YÖNETİMİ NEDWN BUKADAR MODASI GEÇMİŞ TOPÇU ALIYO Bİ AKKIL HOCASI LAZIM 9 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Cimbom alacak olsa şakşakçılar ortalığı kasıp kavururfu dünyanın en iyisi falan diye:)) 7 2 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    Bir G.S. li olarak f.bahçenin talisca yı almasını isterim. Şimdiden hayırlı olsun. 3 0 Yanıtla
  • serdar olus:
    buraya yazıyorum döner dolaşır bize gelir Beşiktaş’a 0 2 Yanıtla
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