Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı takip edenler arasında sarı-kırmızılıların ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de vardı.
Maçın oynanacağı stadın önünde kendisine ilgi gösteren taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, bir gazeteciden gelen "Galatasaray'ı özlediniz mi? sorusuna "Galatasaray özlenmez mi ya" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tribündeki yerini aldı.
Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede gündem oldu. O anlara ait video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Defalarca paylaşılan video, çok sayıda da yorum aldı.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur - Son Dakika
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