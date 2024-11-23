Fatih Terim\'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur

Spor

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı takip edenler arasında sarı-kırmızılıların ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de vardı.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ YA"

Maçın oynanacağı stadın önünde kendisine ilgi gösteren taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, bir gazeteciden gelen "Galatasaray'ı özlediniz mi? sorusuna "Galatasaray özlenmez mi ya" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tribündeki yerini aldı.

BU SÖZLERİ VİRAL OLDU

Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede gündem oldu. O anlara ait video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Defalarca paylaşılan video, çok sayıda da yorum aldı.