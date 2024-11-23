Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

23.11.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı takip edenler arasında sarı-kırmızılıların ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de vardı.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ YA"

Maçın oynanacağı stadın önünde kendisine ilgi gösteren taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, bir gazeteciden gelen "Galatasaray'ı özlediniz mi? sorusuna "Galatasaray özlenmez mi ya" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tribündeki yerini aldı.

BU SÖZLERİ VİRAL OLDU

Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede gündem oldu. O anlara ait video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Defalarca paylaşılan video, çok sayıda da yorum aldı.

Fatih Terim\'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur

Galatasaray, Fatih Terim, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Bunuda Adam yerine koymayın 17 28 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    aman sakın bir daha gelme 19 16 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febemin eski kocasi 7 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    niye çok konuşulsun özlemedim mi diyecekti 2 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Galatasaray ın kapısının önünden bile geçme. Allaha yakın ama bizden uzak dur! 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
19:33 Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Maçta tek gol var, tempo çok yüksek Canlı anlatım! Maçta tek gol var, tempo çok yüksek
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 20:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.