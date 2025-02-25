Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi - Son Dakika
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Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi

Fatih Terim\'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed\'i 2-1 yendi

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Al Raed'i 88.dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Takımı 2 maç sonra kazanan Terim, bu sonuçla birlikte ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

25.02.2025 19:49
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Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Raed'e konuk oldu. King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçı Terim'in takımı 2-1 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ 88'DE GELDİ

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 88. dakikada Cristian Guanca kaydetti. Al Raed'in tek golü ise geçen sezon Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen Mehdi Abeid'den geldi.

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Son dakikalarda gelen golle takımı sahadan galip ayrılan teknik direktör Fatih Terim, bu sonuçla birlikte Al Shabab, 2 maç aradan sonra ligde galip gelmeyi başardı. veAl Shabab, bu sonucun ardından 36 puanla 6. sırada kendisine yer buldu. 17 puanlı Al Raed ise 16. sırada kaldı.

DEPLASMANDA İLK GALİBİYET

Al Shabab ayrıca, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk deplasman galibiyetini Al Raed'a karşı almış oldu.Terim, Suudi Arabistna takımında ligde 9 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Paracı diyenler dönüp kendi takımına baksın. Yarım sezon için 1.6 milyon dolar alıyor Terim.. Mourinho yarım sezonda 6 milyon euro, yılda 12 milyon euro alıyor. Yine şikebahçenin makus talihini değiştiremiyor. Hahaha 6 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Allah kerim, Fatih Terim 3 2 Yanıtla
  • Casper:
    Sonra Ağlardı Yine Paracı 1 3 Yanıtla
  • Casper:
    Ender Kerhaneci boş yapma ucu dokundu herhalde 1 2 Yanıtla
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