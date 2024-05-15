Fatih Terim'in şampiyonluk şansı kalmadı! Panathinaikos, PAOK'a 4-1 kaybetti

Spor

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Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a 4-1 yenildi.

SAMET SÜRE ALMADI

Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic atarken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı. Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 1 hafta kala AEK'in de deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup olması sonrası liderliğe yükselirken, liderin 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı.

PUAN DURUMU

1- PAOK (77)

2- AEK (75)

3- Olmypiakos (73)

4- Panathinaikos (71)

Şampiyonluk grubunun son haftasında fikstür şu şekilde;

AEK - Lamia

Aris - PAOK

Panathinaikos - Olympiakos