Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu - Son Dakika
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Spor

Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, konuk ettiği Al Fayha'yı son dakikada golüyle 2-1 yenmeyi başardı. Terim'in galibiyeti getiren golden sonraki sevinci dikkat çekti.

27.01.2025 23:10  Güncelleme: 23:22
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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Al Fayha'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKA GELDİ

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da pennaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

Fatih Terim'in sevinci olay oldu: Al Shabab, son dakika golüyle kazandı

TERİM'İN GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Öte yandan Fatih Terim'in son dakikadaki galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç dikkat çekti. Terim'in hırslı tavrı kameralara yansıdı ve viral oldu.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti. Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı. Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.

Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim\'in galibiyet sevinci olay oldu

Suudi Arabistan Pro Lig, Fatih Terim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Aydın Yılmaz:
    Terim bir gitti size malzeme çıktı, her maç sonucunu haber yaparsınız. sanki Real Madrid i çalıştırıyor. 71 3 Yanıtla
  • ha434343:
    Ezik adam parayla haber yaptırıyor kendini 38 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Adam Paragöz fatih 36 16 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Artık GS lılar bile sana saygı göstermiyor para için sana yapılan hakarete bile ses çıkarmadın o olay Türkiye'de olsa yer yerinden oynardı neymiş imparator pehhh 36 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bence de rahat bırakın hocayı.Çekemeyenler toplansın çamur atsın diye bi şekilde haber yapıyorsunuz. 13 24 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    dün soyunma odasında futbolcunun biri terimin suratına osurmuş :) 7 6 Yanıtla
  • Dogan Aldemir:
    helal Olsun OKAN, bizi megolaman Fatih Terimin yüzünü görmekten kurtardın. 3 2 Yanıtla
  • aragorn:
    PARAGÖZ ÜÇKAĞITÇI 1 1 Yanıtla
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