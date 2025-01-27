Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Al Fayha'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da pennaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.
Öte yandan Fatih Terim'in son dakikadaki galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç dikkat çekti. Terim'in hırslı tavrı kameralara yansıdı ve viral oldu.
Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti. Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı. Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)