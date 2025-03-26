Fatih Terim'in takımı acımadı: 8-0 - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'in takımı acımadı: 8-0

Fatih Terim\'in takımı acımadı: 8-0

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, hazırlık maçında Al-Faisaly'i 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Son dönemde adeta gol makinesine dönüşen ekip, son iki maçında toplam 14 gol atarken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

26.03.2025 12:01
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al-Shabab son maçlarda gol makinesine dönüştü. Dün yapılan maçı Shabab 8-0 kazandı.

2 MAÇTA 14 GOL

Öte yandan Terim'in öğrencileri son lig maçında Al Orubah'ı 6-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla 2 maçta 14 gol kaydeden Al-Shabab kalesini gole kapattı.

5 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Son yenilgisini 13 Şubat'ta El Kadisiyah'e karşı alan Al-Shabab sonrasında çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

TERİM'iN PERFORMANSI

Al-Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim; 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak maç başına 1.77 puan ortalaması yakaladı.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in takımı acımadı: 8-0 - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    baktimda öyle bir maç yok nerenden uyduruyorsun admin ?????? 7 13 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    fotos bu takimida batırır 3 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Terim'in takımı acımadı: 8-0 - Son Dakika
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