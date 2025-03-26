Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al-Shabab son maçlarda gol makinesine dönüştü. Dün yapılan maçı Shabab 8-0 kazandı.
Öte yandan Terim'in öğrencileri son lig maçında Al Orubah'ı 6-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla 2 maçta 14 gol kaydeden Al-Shabab kalesini gole kapattı.
Son yenilgisini 13 Şubat'ta El Kadisiyah'e karşı alan Al-Shabab sonrasında çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Al-Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim; 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak maç başına 1.77 puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in takımı acımadı: 8-0 - Son Dakika
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