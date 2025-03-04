Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ta bomba bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.
Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.
Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi. Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar - Son Dakika
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