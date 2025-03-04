Fatih Terim\'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar

Spor

Arda Turan\'a bir darbe daha!

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Çelik, PKK ile ilgili iddialara son noktayı koydu: Kesinlikle yok

Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ta bomba bir gelişme yaşandı.

TAKIMDA KRİZ ÇIKTI

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.

Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi. Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada.