Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar

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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab futbol takımında büyük bir kriz yaşanıyor. Futbolcuların 3 aydır maaşlarını alamadıkları ve bu nedenle yönetime karşı tepki gösterdikleri belirtiliyor. Bu durum sonrası, Başkan Mohamad Almunajem'in politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

04.03.2025 08:55
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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ta bomba bir gelişme yaşandı.

TAKIMDA KRİZ ÇIKTI

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.

Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi. Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada.

Fatih Terim\'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar - Son Dakika
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