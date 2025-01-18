Fatih Terim kolunda servet taşıyor - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim kolunda servet taşıyor

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Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, antrenmanda bileğindeki 1.7 milyon lira değerindeki Breguet marka saatle dikkat çekti. Saat, Breguet Tradition 7067 koleksiyonundan olup, 40mm kasa çapına sahip. Beyaz altın seçeneğiyle de saat hayranları tarafından çok tercih ediliyor.

18.01.2025 09:42
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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen ve olumlu bir gidişat gösteren deneyimli teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda taktığı Breguet marka saatiyle dikkat çekti.

FİYATI SERVET DEĞERİNDE

Saatin değeri 1.7 milyon lira olarak biliniyor. Saat dünyasının köklü markalarından Breguet Tradition 7067 koleksiyonunda 40mm kasa çapı tercih eden tecrübeli teknik adamın kolundaki saatin dışında beyaz altın seçeneği de saat hayranları tarafından çok tercih ediliyor.

215 parçadan oluşan saatin iskelet tarzı kadranın üst kısmında 1. saat ve dakikayı rahatça okunabilmesini sağlıyor. Hemen sol altında bulunan 2. saat dilimiyle de tasarım olarak diğer saatlerden ayrılan Breguet marka saatin kasa arkasında güç rezervi göstergesi de bulunuyor.

İşte o saat:

Fatih Terim kolunda servet taşıyor
Fatih Terim kolunda servet taşıyor

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim kolunda servet taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Emre Sunay:
    Adam 1.7 milyon TL yi koluna saat diye takıyor zamanı göstersin diye. Bizde ay sonunu getirmeye çalışalım burda. 173 16 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ben 22bin 100tl alicam inşallah bu ay hedefim togg almak. şimdilik silmek için bezlerini alabildim. 67 2 Yanıtla
  • Behzat:
    su kaçırıyormu acaba. 39 2 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Benim saatimle ne kadar zaman farkı var acaba aralarında? 37 1 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    Adamın parası var alır. 17 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adaletin batsın dünya kopsun kıyamet 23 4 Yanıtla
  • ismail:
    ışığı yanıyor mu 21 1 Yanıtla
  • Ali :
    Benim de kolumda ki saat 100 Tl ama seninkinden hicbir farki yok sadece benimkisi ötüyor ama seninkisi nde Tik yok. 19 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    saat sever biri olarak begenmedigim tarzlar saat casio durodur orienttir 10 10 Yanıtla
  • utkum1453:
    eee hırsıza tiyo mu veriyorsunuz, başka kimsenin umurunda olacağını zannetmiyorum çünkü 14 4 Yanıtla
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