Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor

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Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in, Süper Lig'de ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'u satın alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

21.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:27
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Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim için çarpıcı bir iddia gündem oldu. Atina macerası sonrasında bir süredir gözlerden uzak olan Fatih Terim'in kulüp satın alacağı öne sürüldü.

"ADANA DEMİRSPOR'U SATIN ALACAK" İDDİASI

Gazeteci Onnik Azinyan'ın haberinde yer alan iddialara göre Fatih Terim'inadı 1969-1974 yılları arasında forma giydiği Adana Demirspor'la yeniden anılmaya başladı.. Terim, bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Süper Lig'de son sıraya yerleşen Adana Demirspor'u satın almayı planlıyor.

Azinyan, söz konusu gelişmeyle ilgili olarak, "Fatih Terim galiba Adana Demirspor'u alıyor. Öyle bir hava var. Öyle duyuyorum. Duyum. İhtimal. Şu an Adana Demirspor'a bir hava, bir akış var diyorlar. Adana Demirspor onun takımı" dedi.

Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor

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Son Dakika Spor Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bekir Şimşek:
    Valla iyi olur bir Adanalı olarak destekliyorum. Fatih hoca da Adana Demirspor da marka sonuçta ama bu taraftar onu da çökertir ?? Ancak Galatasaray’ın 6 puanı daha garanti altına alınmış olur 4 14 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    cincona beleş 6 puan daha.. 4 9 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    Kulübü satın almak için bilerek kumpas kurmuştur takımı sabote etmiştir 6 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    mümkün değil.paeahoz zarar edeceği ise girmez . 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Fatih terim fonu ilemi alacak ?? 6 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Pook alır 5 2 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Faiz lobisi öyle işlere girnez beleş sever 5 2 Yanıtla
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