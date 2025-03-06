Fatih Terim, takımındaki krizi doğruladı - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, takımındaki krizi doğruladı

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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında takımdaki ödeme krizini ve futbolcuların antrenmana çıkmadığı haberlerini doğruladı. Terim, kulübün maddi sıkıntılar yaşadığını ve futbolcuların 3 aydır maaşlarını alamadığını belirtti.

06.03.2025 08:50
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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, takımda ödemelerle ilgili kriz olduğu ve futbolcuların antrenmana çıkmadığı haberlerini doğruladı.

"MAALESEF BU SORUN YAŞANDI"

Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Al Nassr ile cuma günü oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum" dedi.

Fatih Terim, takımındaki krizi doğruladı

Suudi Arabistan Pro Lig, Fatih Terim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, takımındaki krizi doğruladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • stanciu george:
    kendını kovdurup tazmınat almak ıcın yer arıyor bence 1 0 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    eee hani bu Araplarda para vardı 1 0 Yanıtla
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