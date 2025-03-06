Fatih Terim, takımındaki krizi doğruladı

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Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, takımda ödemelerle ilgili kriz olduğu ve futbolcuların antrenmana çıkmadığı haberlerini doğruladı.

"MAALESEF BU SORUN YAŞANDI"

Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Al Nassr ile cuma günü oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum" dedi.