Fatih Terim, TFF başkanlığını çok istiyor! Ancak önünde bir engel var - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Terim, TFF başkanlığını çok istiyor! Ancak önünde bir engel var

05.04.2022 20:17
Fatih Terim, TFF başkanlığını çok istiyor! Ancak önünde bir engel var

Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından TFF'nin yeni başkanının kim olacağı büyük merak konusu oldu. Muhtemel adaylarla ilgili köşesinde bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı'nın Fatih Terim için söyledikleri dikkat çekti. Altaylı yazısında, "Fatih Terim'in Ankara'da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara'nın kara listesinde olduğu da söyleniyor." ifadelerini kullandı.

TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından spor kamuoyunun önde gelen figürlerinin başkan adaylığı için ismi geçmeye başladı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda muhtemel adayları değerlendirdi.

"FEDERASYONA GERÇEK BİR BAŞKAN BULUNACAK MI!"

Fatih Altaylı yazısında, "Şimdi soru yeni federasyon nasıl oluşacak? Federasyona gerçek bir başkan bulanacak mı! O kadarını bilemem. Ancak bu işe kimlerin yeşillendiği futbol kulislerinde konuşuluyor. Her dem adı geçen Göksel Gümüşdağ. Hem aileden hem uzun zamandır futbolun çok içinde. Tam ortasında. Yine adı geçenlerden Hüsnü Güreli, Federasyon Başkanlığını düşünmediğini dün bizzat bana söyledi." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN KARA LİSTESİNDE OLDUĞU DA SÖYLENİYOR"

Terim'in başkanlığı istediği yönünde söylentiler olduğunu belirten Altaylı yazısının devamında, " Fatih Terim'in Ankara'da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara'nın kara listesinde olduğu da söyleniyor. Bir diğer aday olarak Mustafa Denizli'nin bu göreve talip olduğu iddiaları var." dedi.

YORUMLAR
500

Fatih Altaylı, Galatasaray, Fatih Terim, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, TFF başkanlığını çok istiyor! Ancak önünde bir engel var - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
20:06 Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 20:24:09. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Terim, TFF başkanlığını çok istiyor! Ancak önünde bir engel var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement