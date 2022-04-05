Fatih Terim, TFF başkanlığını çok istiyor! Ancak önünde bir engel var - Son Dakika

TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından spor kamuoyunun önde gelen figürlerinin başkan adaylığı için ismi geçmeye başladı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda muhtemel adayları değerlendirdi.

"FEDERASYONA GERÇEK BİR BAŞKAN BULUNACAK MI!"

Fatih Altaylı yazısında, "Şimdi soru yeni federasyon nasıl oluşacak? Federasyona gerçek bir başkan bulanacak mı! O kadarını bilemem. Ancak bu işe kimlerin yeşillendiği futbol kulislerinde konuşuluyor. Her dem adı geçen Göksel Gümüşdağ. Hem aileden hem uzun zamandır futbolun çok içinde. Tam ortasında. Yine adı geçenlerden Hüsnü Güreli, Federasyon Başkanlığını düşünmediğini dün bizzat bana söyledi." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN KARA LİSTESİNDE OLDUĞU DA SÖYLENİYOR"

Terim'in başkanlığı istediği yönünde söylentiler olduğunu belirten Altaylı yazısının devamında, " Fatih Terim'in Ankara'da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara'nın kara listesinde olduğu da söyleniyor. Bir diğer aday olarak Mustafa Denizli'nin bu göreve talip olduğu iddiaları var." dedi.