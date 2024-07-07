Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın - Son Dakika
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Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın

Fatih Terim, Vincenzo Montella\'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın

A Milli Takımımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'ten elendiğimiz karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşmayı "En rahat kazanılacak maç" olarak nitelendiren Terim, "Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti" dedi.

07.07.2024 12:43
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A Milli Takımımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"PAS YAPMAYI UNUTTUK"

"İkinci yarı Hollanda tempoyu artırıp bireysel oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldular. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız.

"EN RAHAT KAZANILACAK MAÇTI"

İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Kalemizde çok fazla tehlike gördük. Çok ağır gelen, ağır pas yapan Hollanda karşısında dursanız bile yeterken maalesef geriye düştük. Turnuvada kazanacaksan bir maçı en rahat kazanacağımız maç buydu.

"YARI FİNALİ DEĞİL, FİNALİ KAYBETTİK"

Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti.

"İNGİLTERE'NİN ŞANSI YOKTU"

İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız.

"BİZİM TAKIMDA BİR ŞEYLER DEĞİŞMEDİ"

Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz. İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi. Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum. Ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar.

"BİZİ ÇOK GÜZEL TEMSİL ETTİLER"

Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik.

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Son Dakika Spor Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: ÇARE SERGEN YALÇIN GERİSİ HİKAYE 9 12 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Eleştirdiği husularda haklı, lakin montella gayet cesur ve turnuvanın en genç takımıyla çıktı. Ayrıca taktik çoklu orta saha ve forvet siz olsa bile anlaşılır bir sistemi varı. Fatih hoca gibi sistemi belli olmayan ve emekli tayfa ile aynı düzen futbol baymıştı. 10 4 Yanıtla
  • Semih Öztürk: Fatih Hoca noktasından virgülüne kadar haklı. Elindeki bu kadroya ihanet eden bir hoca seyrettik. Yazık çok yazık 2 4 Yanıtla
  • Erkut Köse: Senin zamanında da o kadar büyük takımlarla karşılaştığımızda rakibin gününde olmayıp yenemeyip yenildiğin maçlarda oldu 2 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: 4-2 kazandığımız isviçre maçında Fatih terimin sahaya sürdüğü ilk 11'i ve oynadığımız oyunu hatırlayın. Serhat-tuncay-hakan şükür- necati'yı aynı anda sahaya sürüp isviçreyi titretmişti. Dün yedek kulübesinde bu güce sahiptik. Korkak montella bu oyunu son 5 dakikada göze alabildi. 0 1 Yanıtla
  • Ruzgar Ycak: Ne yazıkki 0 0 Yanıtla

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